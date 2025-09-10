Inglaterra y Noruega lucen músculo para acercarse al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo celebra tras anotarle de penal a Hungría en el triunfo de Portugal por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Dos goleadas para confirmar sendos lideratos y plenos de victorias. Inglaterra, que se impuso 0-5 este martes en Belgrado ante Serbia, y Noruega, avasalladora ante Moldavia (11-1), con repóker de Erling Haaland, quedan a un paso de asegurar su presencia en el Mundial 2026.

También mantiene pleno de victorias, aunque en su caso tras sólo dos partidos, la subcampeona del mundo Francia, que sufrió más de lo esperado para doblegar en París a Islandia (2-1).

Al igual que ya hiciese en su camino hacia el Mundial de Catar 2022, Inglaterra parece dispuesta a llegar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá sin conocer la derrota.

Logró una quinta victoria en otros tantos partidos de clasificación, de nuevo sin recibir un gol.

Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo K con 15 puntos, muy por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos).

También sumó su quinta victoria en cinco fechas Noruega tras golear a Moldavia en Oslo 11-1 con unos estelares Erling Haaland autor de cinco goles, y Thelo Aasgaard, con cuatro.

Tras ese único partido del grupo I, los noruegos lideran la llave con 15 puntos, seis más que Italia e Israel, aunque los italianos, que habían vencido la víspera a Israel in extremis (5-4), cuentan con un partido menos.

LEA MÁS: Así va la tabla de posiciones de las selecciones de Centroamérica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Otro equipo que cierra esta ventana internacional con dos victorias es el Portugal de Cristiano Ronaldo, que volvió a ver puerta, de penal, ante Hungría (2-3).

Portugal lidera el Grupo F con seis puntos, seguido por Armenia, con tres, después de su sorprendente victoria sobre Irlanda este martes.

El ganador de cinco Balones de Oro provocó un penal y marcó para convertirse en el jugador que ha anotado la mayor cantidad de goles en la historia de la clasificación para la Copa Mundial, igualando al internacional guatemalteco retirado Carlos Pescadito Ruiz con 39 dianas.

Y en el Parque de los Príncipes de París, Kylian Mbappé salvó a la selección francesa de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia.

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

Del resto de partidos destacó la victoria de Austria en Bosnia-Herzegovina (1-2) que sitúa a los austríacos con los mismos puntos que su rival de este martes al frente del grupo H.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, cuenta, eso sí, con un partido menos.