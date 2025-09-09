De no creer: Vea la brutal paliza que Noruega le endosó a Moldavia con un Erling Haaland insaciable

El delantero noruego Erling Haaland sigue escribiendo su historia a punta de goles, al ser la gran figura de una de las mayores goleadas en la historia de las eliminatorias mundialistas en Europa.

Haaland marcó cinco tantos en la paliza que Noruega le propinó a Moldavia al vencerlo 11-1. El “Androide” alcanzó con su selección 48 anotaciones en 45 partidos y dio un paso más en el sueño de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, según datos estadísticos de TyS Sports, de Argentina.

El artillero arrancó como una tromba el partido, dando dos asistencias al ceder el balón en el área a Felix Myhre.

Erling Haaland suma 48 goles en 45 partidos, con la Selección de Noruega, y está muy cerca de clasificar al Mundial del 2026. (La Nación/AFP)

La recompensa llegó pronto: a los 11′, Myhre le devolvió gentilezas y le sirvió el primero de su cuenta personal. A los 36′ y a los 43′ se repitió la fórmula con Martin Odegaard, quien metió pases profundos para Haaland; en la primera acción definió cruzado y en la segunda dejó desparramado al arquero para luego elevarla por encima del defensor que intentó evitar el gol.

Odegaard, volante del Arsenal, marcó el quinto tanto con el que Noruega se fue 5-0 al descanso. En el complemento, lejos de aflojar, el centrodelantero del Manchester City mantuvo su hambre de gol y completó su póker con un certero cabezazo tras un centro de David Møller.

A los 64 minutos llegó otro punto clave: ingresó Thelo Aasgaard. El atacante de Rangers asumió por un rato el rol del “Androide” y se despachó con un hat-trick en apenas un cuarto de hora para estirar la cuenta a nueve goles.

Más tarde, Leo Ostigard protagonizó un blooper con su arquero Orjan Nyland que significó el descuento moldavo. Sin embargo, Haaland apareció nuevamente sobre el final para firmar su quinto gol y asistir en el cuarto tanto de Aasgaard, sellando el impresionante 11-1.

Con esta goleada, Noruega queda muy bien posicionada en la clasificación rumbo al Mundial 2026: es líder del Grupo I con 15 puntos y le saca seis a Italia, que tiene un partido menos.