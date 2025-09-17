Inesperado gesto de compañerismo en Tokio: atleta se detuvo en plena carrera para ayudar a su rival

El atleta belga ayudó a su rival colombiano a cruzar la meta en Tokio tras una lesión en plena carrera de clasificación.

Un acto de compañerismo inesperado marcó la serie clasificatoria masculina de los 3.000 metros con obstáculos durante el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, Japón.

El atleta belga Tim Van de Velde decidió detenerse en plena competencia para asistir al colombiano Carlos Sanmartín, quien enfrentó serias dificultades físicas para continuar.

Ambos deportistas sufrieron caídas en distintos momentos de la carrera. Esto provocó una pérdida de ritmo que afectó su rendimiento. En el caso del colombiano, un salto de muro le provocó una lesión en la pierna izquierda. El europeo, por su parte, cayó durante la tercera vuelta mientras lideraba el grupo.

Cuando Sanmartín comenzó a cojear visiblemente, Van de Velde regresó sobre sus pasos para ofrecerle ayuda. El belga lo acompañó hasta los últimos metros y le ofreció su hombro para cruzar juntos la línea de meta, en una imagen que ha captado la atención internacional.

La carrera se realizó en el Estadio Olímpico de Tokio. Según el Comité Olímpico Internacional, otros incidentes también marcaron la jornada. El español Daniel Arce tuvo que abandonar por lesión y el etíope Lamecha Girma sufrió una caída tras impactar una valla. Este último suceso también perjudicó el recorrido de Sanmartín.

La competencia exigía superar 28 vallas fijas y 7 saltos de agua en una distancia de 3.000 metros, una prueba de gran resistencia que suele poner a prueba los límites físicos de los atletas.

A pesar del esfuerzo conjunto, Carlos Sanmartín no logró clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, su trayectoria destaca por importantes logros como ser tricampeón sudamericano y haber ganado medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

