Imane Khelif, campeona olímpica, reta a Trump y va por más en Los Ángeles 2028: ‘No me intimida’

La boxeadora Imane Khelif, ganadora del oro en París 2024, reafirmó su compromiso con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En una entrevista con ITV News, la deportista aseguró que no se dejará intimidar por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la señaló durante la última justa olímpica.

Trump firmó en febrero un decreto que prohíbe a los atletas transgénero competir en categorías femeninas.

Durante los juegos en París, el mandatario había insinuado que Khelif era un hombre y aseguró que su administración no permitiría que los hombres compitieran contra mujeres en Los Ángeles 2028.

A pesar de la controversia, Khelif dejó claro que no es transgénero y que la nueva política estadounidense no le afecta. “No me intimida”, afirmó la boxeadora de 25 años.

Khelif conquistó la medalla de oro en la categoría -66 kg y, a lo largo del torneo, enfrentó diversas acusaciones sobre su género. Sin embargo, su desempeño fue respaldado por el Comité Olímpico Internacional (COI), que permitió su participación en la categoría femenina.

De cara a Los Ángeles 2028, la campeona aseguró que buscará un segundo oro y que llegará más fuerte.

“En París estaba al 50 % de mi potencial. Ahora estoy más motivada y determinada”, advirtió.

La boxeadora argelina Imane Khelif celebra su victoria tras ganar la medalla de oro en la categoría -66 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024. (MOHD RASFAN/AFP)

La controversia sobre Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, quien ganó el oro en la categoría -57 kg, generó un debate en el que figuras como Trump y Elon Musk tomaron partido.

Ambas boxeadoras fueron excluidas del Mundial 2023 por la Federación Internacional de Boxeo (IBA), organismo que fue apartado del torneo olímpico debido a problemas financieros y de gobernanza.

