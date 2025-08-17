Hernán Medford sueña en grande: ‘Ojalá se pueda hacer realidad el tricampeonato con Herediano’

El regreso de Hernán Medford al banquillo del Club Sport Herediano no pudo tener un marco más dramático. En un partido cargado de emociones y con el VAR como protagonista, los florenses vencieron 2-1 al Municipal Pérez Zeledón en el estadio Carlos Alvarado, confirmando que el “Pelícano” mantiene intacto su estilo y su hambre de gloria.

Tras el triunfo, Medford no ocultó su satisfacción por volver a una institución que considera modelo en el fútbol costarricense.“El ambiente es el mismo, por eso este equipo en los últimos 10 años ha ganado tanto. Todo se maneja bajo un orden, bajo un método en general. Yo vengo a un club que ha ido ganando, que se ha ido imponiendo, y eso lo siente uno. Por eso decidí volver, porque sé que regresé a una muy buena institución, una institución que tiene proyección para ser campeón”, afirmó.

El estratega fue más allá y habló abiertamente de la ilusión que lo acompaña en este nuevo ciclo:

“Ese sueño ojalá se pueda hacer realidad y tener ese tricampeonato, pero vamos paso a paso”, comentó Medford, dejando claro que la ambición está, pero que el trabajo será el camino.

Un cierre de locura en el Carlos Alvarado

El debut de Medford en este cuarto retorno al “Team” tuvo un final no apto para cardíacos. El tanto de Luis Ronaldo Araya en tiempo de descuento parecía sentenciar el 2-1 definitivo, pero en apenas ocho minutos el marcador cambió tres veces: primero con un 3-1 anulado por el VAR a Emerson Bravo, luego con un 2-2 borrado por posición adelantada de Pérez, y finalmente con el 2-1 validado que desató la celebración rojiamarilla.

16/08/25 Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado Partido Herediano vs. Pérez Zeledón, jornada 4. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La montaña rusa de emociones en las graderías fue total: de la alegría al éxtasis, de la decepción a la tranquilidad, todo en cuestión de segundos, hasta que el árbitro Adrián Chinchilla dio por concluido el duelo.

Con este triunfo, Medford alcanzó su victoria número 78 en 140 partidos dirigidos con Herediano, consolidando aún más su historial en el banquillo florense. Sus variantes en el complemento marcaron la diferencia y fueron determinantes para asegurar los tres puntos.

El mensaje está claro: el “Pelícano” regresa con ilusión, con trabajo y con la ambición de lograr un tricampeonato histórico para el “Team Florense”. Los aficionados ya palpitan lo que puede ser otro capítulo exitoso bajo el mando de uno de los técnicos más reconocidos del fútbol nacional.