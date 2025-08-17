El VAR por poco vuelve loco a Hernán Medford en un cierre impensado para el Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández llegó a tres anotaciones con el Herediano, en el Torneo Apertura 2025. Aquí ante el arquero Bryan Segura.

En un cierre de locura, donde el VAR hizo de las suyas en ocho minutos, el Club Sport Herediano venció de forma agónica 2-1 al Municipal de Pérez Zeledón, en el regreso del técnico Hernán Medford al cuadro florense.

Sin duda, fue un desenlace no apto para cardíacos, pues tras el gol de Luis Ronaldo Araya en tiempo de descuento, que les dio los tres puntos a los locales, el marcador varió en dos ocasiones más, pasando de un 3-1 a un 2-2 y finalmente al 2-1, tras las anotaciones anuladas por el VAR a Emerson Bravo y Gustavo Méndez.

Los aficionados rojiamarillos presentes en el estadio Carlos Alvarado pasaron de la alegría, al éxtasis, a la decepción y finalmente a la tranquilidad, cuando el silbatero Adrián Chinchilla anuló el tanto de Méndez, tras la revisión en el VAR, al darse un fuera de juego ajustado, pero claro en las repeticiones.

Las variantes del técnico Hernán Medford, en su cuarto retorno al conjunto rojiamarillo, le dieron resultados y le permitieron alcanzar su victoria número 78 en 140 duelos al frente de los florenses.

Aunque el Team tomó la iniciativa del compromiso, con Allan Cruz y Elías Aguilar tratando de generar superioridad numérica en el medio campo, los Guerreros del Sur mostraron un sólido bloque defensivo.

En los primeros 10 minutos, Allan Cruz y el cubano Marcel Hernández pusieron a prueba los reflejos del arquero Bryan Segura. Posteriormente, los visitantes empezaron a nivelar las acciones y apostaron al contragolpe.

Precisamente, los isidreños apostaron por un juego más directo y, en una incursión por la banda derecha, Fabricio Alemán tomó el balón e inteligentemente sirvió a Luis José Hernández, quien con un fuerte remate puso adelante a los visitantes al minuto 23.

La reacción rojiamarilla no tardó. Elías Aguilar observó a Marcel Hernández y envió un centro al área que el cubano conectó de cabeza para vencer al meta Bryan Segura y empatar el marcador al minuto 27.

Para Marcel fue su tercer gol en el torneo local y el quinto en la campaña, al sumar dos más en la Copa Centroamericana.

El cuadro florense continuó con el control del compromiso, pero Fabricio Alemán y el panameño Manuel Morán fueron un tormento constante para la zaga local.

En el complemento la historia no cambió: los florenses siguieron presionando y metiendo a sus rivales en su propio campo, pero los visitantes continuaron aprovechando los espacios y esperando el error del oponente.

Ante la buena marca de los generaleños, Marcel Hernández bajó al medio campo para intentar generar opciones para sus compañeros de ataque, quienes no encontraban la sociedad necesaria para inquietar al meta Segura.

El tiempo transcurría y los visitantes se afianzaban, cerrando espacios y complicando los intentos ofensivos del Team, hasta que Luis Ronaldo Araya logró encontrar un hueco en el muro defensivo de los generaleños.

Ahora, el Herediano se jugará una verdadera final cuando viaje a Panamá para enfrentar, el próximo jueves, al Sporting San Miguelito, en su tercer partido de la Copa Centroamericana.

