Harry Rojas pone el fútbol en pausa por un problema de salud

El jugador con historial en Liga Deportiva Alajuelense, Grecia, Sporting y San Carlos contó lo que le está pasando

Por Fanny Tayver Marín
Harry Rojas firmó el finiquito de contrato con San Carlos en esta semana.
Harry Rojas firmó el finiquito de contrato con San Carlos en esta semana. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)







