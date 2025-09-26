Harry Rojas pone el fútbol en pausa por un problema de salud

Harry Rojas firmó el finiquito de contrato con San Carlos en esta semana.

Harry Rojas tiene algunos meses de no sentirse nada bien y contó que cuando en San Carlos le propusieron un finiquito de contrato, él aceptó, porque lo que quiere es recobrar ese gran privilegio que es gozar de buena salud.

El futbolista de 28 años con historial en Liga Deportiva Alajuelense, Grecia, Sporting y San Carlos contó en Tigo Sports Radio que durante la pretemporada empezó a sentirse mal.

Y les costó descubrir que tenía una bacteria en su organismo. En su relato, mencionó que tomó el medicamento que le recetaron y se recuperó un poco.

Sin embargo, dijo que al empezar a competir, se sentía débil. No era el mismo y ante eso, lógicamente su rendimiento era malo.

“Estos meses he estado con todo esto, a nivel privado, para ver qué es lo que tengo y en estos días tomamos la decisión de pagar un médico internista que es más a profundo y al parecer todo el tema de cansancio y ahogo era por la presión alta”, afirmó Harry Rojas.

Desde que tenía la bacteria perdió ocho kilos, peso que a hoy no ha logrado recuperar del todo.

“Me están midiendo la presión y en estos días me hago los exámenes de sangre para ya ver qué es y tomar el medicamento que tengo que tomar. Yo prefiero ver cómo va mi salud y estar tranquilo en mi casa”, destacó.

En esa charla, el futbolista mencionó que los primeros síntomas fueron ese cansancio del que no se recuperaba.

“El ahogo era como que hubiese jugado dos partidos seguidos y el equipo me hizo exámenes de sangre y orina y no salía nada. Al final, mi mamá, mi suegra y un amigo me dijeron que me hiciera una prueba de heces y ahí apareció la bacteria”, relató.

Se tomó el tratamiento, pero recalcó que de igual manera se sentía cansado entrenando.

“Lo que más me importa ahorita es hacerme todos los exámenes, ver qué tengo, tratármelo y ya otra vez empezar en diciembre con todo.

”Yo chocaba contra alguien y sentía que se me bajaba todo en el cuerpo (...). En las pruebas de esfuerzo yo antes no me bajaba de la máquina y ahora no duré ni diez minutos”, citó.

El jugador también dijo que quizás tomó la decisión de priorizar su salud porque él no depende económicamente del fútbol.

“Yo tengo mis negocios, mi restaurante, mis Airbnb y mis cosas. Yo estoy tranquilo porque ya voy a saber qué tengo para recuperarme y si no, me retiro del fútbol, porque para mí lo primordial es la salud.

”He tenido mis ahorros, esto lo he construido desde que empecé y mis papás me han ayudado mucho. Tengo mis cosas y no dependo 100% del fútbol, que en realidad es una pasión que amo, y si vuelvo es más por pasión que por dinero”, insistió Harry Rojas.

Además, indicó que para él la mejor noticia sería que los exámenes y el médico determinen que lo que sufre es de presión alta.

Eso no le extrañaría, porque en sus familiares directos hay antecedentes. Y quiere pensar que sea así, porque sabe que todo se resuelve con una pastilla que le recetaría el doctor.

“Dios quiera que sea eso, que sea presión alta”, concluyó el futbolista.