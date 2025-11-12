Guatemala vs. Panamá: Luis Fernando Tena lanza frase incendiaria horas antes de partido eliminatorio

Luis Fernando Tena se las ingenió para liberar a Guatemala de presión y lanzársela a Panamá, antes del partido de este 13 de noviembre en la eliminatoria mundialista.

Guatemala tiene 20 años de no derrotar a Panamá y ese dato no le preocupa en lo absoluto a Luis Fernando Tena. Estas selecciones se enfrentarán este jueves 13 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala, en la penúltima jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

La calma de un estratega experimentado se denota en su mensaje con doble filo, dirigido con precisión hacia su rival de turno.

Recuerde que el grupo A está comandado por Surinam con 6 puntos, misma cantidad de unidades que posee Panamá. Guatemala suma 5 puntos y El Salvador tiene 3 unidades.

En territorio chapín se respira esperanza y la evidencia de eso es que según reporta Prensa Libre de Guatemala, la afición incluso acampó por conseguir un boleto para este encuentro.

Durante la conferencia de prensa previa al crucial choque eliminatorio, el técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, desmanteló la narrativa histórica y puso todo el peso de la obligación y la presión sobre el rival.

“Ni la historia ni las estadísticas cuentan. En el fútbol, lo que importa es el presente”, afirmó Luis Fernando Tena, antes de mandar un dardo filoso.

El momento más picante de la comparecencia fue cuando el entrenador mexicano volteó el foco de la presión. A pesar de reconocer a Panamá como el “mejor equipo de Concacaf”, Luis Fernando Tena enfatizó que el verdadero nerviosismo recae en el cuadro canalero.

“La presión que tiene Panamá es que no sea su segundo fracaso consecutivo”, afirmó el técnico, recordando que en el sorteo inicial, el combinado canalero partía como claro favorito para clasificar de manera directa.

A esta instancia final de la eliminatoria, doce selecciones de Concacaf se repartieron en tres grupos. El líder de cada cuadrangular visará su pasaporte al Mundial 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje continental.

Con astucia, las palabras de Luis Fernando Tena no solo minimizan la racha negativa de Guatemala, sino que recuerda la dolorosa eliminación mundialista anterior de los panameños, cargándoles la mochila de la historia reciente.

“Cuando salió el sorteo, se decía que Panamá era el favorito, que no iba a tener problemas para clasificar, pero se da cuenta de que cada vez el fútbol es más parejo”, agregó Tena, defendiendo la evolución del fútbol centroamericano.

Tena también reveló el porqué de la elección del estadio El Trébol como escenario para este “partido de vida o muerte”, un lugar que se ha convertido en el fortín de Selección de Guatemala.

“El jugador 12 será vital. Por eso escogimos El Trébol, además de que lo pidieron nuestros jugadores”, confesó.

La cercanía de las gradas con el campo en la casa de Municipal no es casualidad; el cuerpo técnico y el plantel buscan maximizar la atmósfera electrizante que promete ser un factor determinante contra un rival de alto calibre.

Con la ilusión de una nación intacta y la convicción de que este es el momento de escribir una nueva página, Guatemala buscará romper su mala racha ante Panamá y dar el paso gigante que su afición espera: acercarse a la primera clasificación mundialista de su historia.

Así va el grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf