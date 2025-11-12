Puro Deporte

Alarma con figura de Panamá: Thomas Christiansen convoca de última hora a otro futbolista

En la Selección de Panamá existe preocupación por un jugador importante, antes del partido eliminatorio contra Guatemala

Por Fanny Tayver Marín
A última hora, Thomas Christiansen buscó reforzar la defensa de la Selección de Panamá.
A última hora, Thomas Christiansen buscó reforzar la defensa de la Selección de Panamá. (Fepafut/Fepafut)







