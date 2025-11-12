Alarma con figura de Panamá: Thomas Christiansen convoca de última hora a otro futbolista

A última hora, Thomas Christiansen buscó reforzar la defensa de la Selección de Panamá.

En la Selección de Panamá existe una preocupación grande a pocas horas del partido contra Guatemala, que se efectuará este jueves 13 de noviembre a las 8 p. m., en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala.

Michael Amir Murillo es titular indiscutible en el combinado canalero que dirige Thomas Christiansen, pero está en duda su participación en el partido contra los chapines.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) emitió un comunicado oficial en el que anuncia la convocatoria del jugador Iván Anderson, quien milita en el Marathón de Honduras.

El defensor fue llamado a última hora por el entrenador Thomas Christiansen para sumarse a la convocatoria con miras a los encuentros frente a Guatemala y El Salvador, por la penúltima y última fecha del grupo A, en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Según indicó la Fepafut, se espera que Iván Anderson viaje este miércoles, en horas de la tarde, directo a Ciudad de Guatemala para unirse al grupo en el hotel de concentración.

Aunque no se detalla el motivo de este llamado de última hora, en Panamá es conocido que Michael Amir Murillo no está al 100%, y que ha trabajado con precaución en los últimos días, debido a molestias musculares.

“Murillo, de 29 años, ha sido observado con vendaje en el bíceps femoral izquierdo y realizando ejercicios a menor intensidad respecto a sus compañeros”, reseñó el periódico Mi Diario de Panamá.

Algunos quieren pensar que esta convocatoria es una medida de precaución; mientras que otros creen que es es un hecho que no jugará Murillo y que su lugar será tomado por César Blackman.

