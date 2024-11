Guanacasteca podría quedarse hasta sin técnico

Alexander Vargas asumió a Guanacasteca en medio de una temporada caótica, pero el joven timonel levantó al equipo y lo llevó a pelear por la clasificación hasta las últimas dos jornadas del Torneo de Apertura 2024. Sin embargo, el estratega dejó en el aire su continuidad para el próximo certamen y todo se debe a problemas que denunció fechas atrás.

Alexander Vargas tiene 16 partidos al frente de Guanacasteca y solo perdió cuatro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Luego de caer 2-1 ante Santa Ana y firmar su eliminación, Vargas externó que no está seguro de quedarse en el cargo. El timonel recalcó que necesita estabilidad y aspectos básicos para que él y sus jugadores puedan desarrollarse. Desde su punto de vista, el club no les cumple al 100% en estos rubros y por lo mismo, estuvo a punto de renunciar en la jornada 16.

Con este estratega, los guanacastecos sumaron ocho victorias, cuatro empates y solo cuatro derrotas. El panorama cambió por completo a lo que hacían con Mauricio Soria, quien también se había quejado por no contar con las condiciones para que él y los futbolistas pudieran enfocarse solo en lo deportivo.

-¿Qué sensaciones le quedan al verse eliminado a falta de una fecha?

- Es impresionante lo que estos muchachos lo hacen crecer a uno. Es doloroso y me queda un sinsabor, porque hicimos un buen torneo y ahora solo nos queda cerrar de la mejor manera ante Alajuelense.

”Me voy triste, porque quería la clasificación y los muchachos trabajaron todo este campeonato por lograrlo. Ahora toca analizar lo que viene”.

-¿Seguirá con Guanacasteca el próximo torneo?

- Toca analizar lo que viene. Siempre he puesto a Dios en todas mis decisiones y vamos a ver qué pasa. Estoy muy agradecido con la ADG, porque me abrió las puertas para seguir en esta carrera.

-¿Tiene la motivación para continuar en el cargo?

- Tengo que valorar muchas cosas, porque hay varios aspectos que no me gustan y en su momento los dije. Pude haberme ido antes, pero el grupo de jugadores y cuerpo técnico me hicieron quedarme. Sin embargo, también tengo que darme a respetar y pese a que estoy empezando en esto, quiero trabajar cómodamente y estar bien.

”Si tengo que tomar una decisión, lo voy a hacer. Incluso, si aparece un equipo, también lo puedo tomar en cuenta y si me tengo que quedar sin entrenar, pues también. Debo tomar una decisión que posiblemente duela”.

-¿Qué tendría que pasar para que se quede en Guanacasteca?

- Voy a ser muy sincero, la mayoría de equipos en los que he estado son no tradicionales y lo que me gusta es tener estabilidad. Quiero estabilidad en las cosas mínimas, para que mis jugadores sigan creciendo y puedan desempeñarse.

”Teniendo lo básico y lo más importante podría empezar a negociar, no solo con la ADG, sino que con otros clubes. Ya tengo algunas cosas decididas y sé lo que quiero, así que solo Dios sabe el lugar en el que puedo estar. Estoy joven en esto, pero no me quiero presionar y tomar proyectos porque sí”.