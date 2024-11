Santa Ana apaga de golpe toda la ilusión de Guanacasteca

Guanacasteca luchó, sorprendió y se aferró a una esperanza hasta ver muy cerca la tierra prometida de la clasificación, pero justo a la hora grande recibió un golpe directo que le apagó toda ilusión. La ADG cayó 2-1 ante Santa Ana y se quedó sin opciones de clasificar, de cara a la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2024.

Manfred Russell se lució con un doblete para el triunfo de Santa Ana ante Guanacasteca, en la fecha 21 del Torneo de Apertura 2024. (Santa Ana)

El deseo de los guanacastecos por hacer historia y meterse por primera vez a unas semifinales pasaba por ganar los seis puntos que le restaban y esperar por un tropiezo de San Carlos, Herediano o Saprissa. Sin embargo, el equipo de Alexander Vargas no cumplió con sus deberes y terminó entre lamentos.

Vargas y los suyos se quedaron en 32 unidades y son sextos. A lo máximo que pueden aspirar es a los mismos 35 puntos del Monstruo (cuarto, con dos juegos menos), no obstante, no podrían desplazar a los morados porque acarrean una sanción administrativa. Ante empate con cualquier rival caen a la casilla de abajo.

“Estamos muy tristes por el resultado, teníamos que ganar y no se dio. Se intentó, pero no fuimos el equipo que veníamos siendo antes y así no se puede. Nos falló la tenencia del balón y tal vez pesó la presión de que nos jugábamos todo en este encuentro. Duele porque estaba en nuestras manos y ya no se puede hacer nada”, valoró Alonso Hernández en FUTV.

El doblete de Manfred Russell (minuto 33 y 90+1′) fue lapidario para un plantel que empató en el 45+2′ por intermedio de Hernández. Sin embargo, Patrick Pemberton voló para negarle cualquier opción de salir con la victoria y al final, los visitantes en Piedades de Santa Ana pagaron caro el no concretar.

La lucha por las semifinales se centra ahora entre los Toros del Norte (segundos, con 36 puntos), el Team (tercero con 35), los tibaseños (cuartos, con 35) y Cartaginés (quinto, con 34).

Es cierto que Guanacasteca lo intentó todo, pero al frente tuvo a un adversario que también pelea por no culminar en el fondo. Con este triunfo los santaneños son décimos con 20 puntos, cinco más que el Puntarenas FC (último).

“Ahora tenemos que enfocarnos en el próximo rival, que es Saprissa y tener un buen cierre, para enfocarnos en replantear para el próximo semestre. Sabíamos que nos jugábamos demasiado en este partido, pese a que no tenemos chances de clasificar, porque necesitamos puntuar en el cierre”, analizó Patrick Pemberton.

Ficha del juego Santa Ana - Guanacasteca:

- Santa Ana:

Titulares: Patrick Pemberton, Luis Fallas, Dariel Morejón, José Andrés Salvatierra, Mauricio Villalobos, Javier Camareno, Samir Taylor, Manfred Russell, Johan Condega, Adrián Chévez y David Ramírez. DT. Christian Oviedo.

Cambios: Alejandro Chavarría (Camareno, al 64′), Jonathan Martínez (Condega, al 64′), Nicolás Azofeifa (Ramírez, al 72′), Geancarlo Castro (Taylor, al 79′) y Esyin Cordero (Villalobos, al 79′).

- Guanacasteca:

Titulares: Jairo Monge, Josimar Olivero, Yeison Molina, Sergio Rodríguez, Greivin Méndez, Randy Vega, Alonso Hernández, José Córdoba, Starling Vega, José Mora y José Ugalde. DT. Alexander Vargas.

Cambios: Steven Williams (Ugalde, al 46′), Joseph Bolaños (Mora, al 59′), Jordy Hernández (Vega, al 59′) y José Porras (Córdoba, al 79′)

Goles: 1-0 (33′): Russell. 1-1 (45+2′): Hernández. 2-1 (90+1′): Russell.

Árbitros: Rigo Prendas con Ricardo Martínez, Luis Núñez y William Rodríguez.

VAR: Juan Gabriel Calderón.

AVAR: William Matus.

Estadio: Piedades de Santa Ana, 8 p. m.