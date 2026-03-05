Golpe para Alajuelense: Jeison Lucumí quedaría fuera de la serie ante LAFC en Concachampions

Jeison Lucumí se lesionó el 15 de febrero, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting.

Liga Deportiva Alajuelense todavía no tiene definida la lista de jugadores que llevará a Estados Unidos para el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC, pero prácticamente es un hecho que el extremo colombiano Jeison Lucumí está descartado.

El cafetero era muy regular en la alineación de Óscar Ramírez, pero en el partido del 15 de febrero, cuando Sporting derrotó 1-2 a los rojinegros en el Estadio Alejandro Morera Soto, Jeison Lucumí ya no podía más y pidió cambio.

Tres días después, Alajuelense emitió un parte médico, en el que indicó que Jeison Lucumí presenta una lesión muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps (muslo) de la pierna derecha y que el tiempo de recuperación e incorporación se definirá de acuerdo con su evolución.

¿Qué ha pasado con el jugador? “Lo de Lucumí desgraciadamente fue una lesión con su agravante muscular. Si no me equivoco, en un momento quiso patear y la contrafuerza que hizo le provocó un tirón fuerte. Ya viene en proceso de recuperación, pero inmediato no está. Todavía se llevará unas dos o tres semanas”, aseguró Óscar Ramírez.

El técnico de Alajuelense añadió que esa lesión es una pena, porque se trata de un jugador que venía en buen momento.

“Lucu siempre nos ha ayudado mucho en tema de posición de balón, es un tipo complicado para el rival por su versatilidad, por cómo ataca espacios, de ser mejor poseedor del balón.

”Pero esto es así, hay que lidiar con las dificultades y hay gente que ha tratado de hacerlo. Ojalá lo tengamos pronto. Es una lástima, creo que para Concacaf no le va a alcanzar y era un buen momento para él”, comentó el entrenador de la Liga.

En cuestión de días será la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Liga se estrenará en la Concachampions el martes 10 de marzo, de visita contra LAFC en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Ese partido empezará a las 9 p. m. (hora de Costa Rica).

El juego de vuelta será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

