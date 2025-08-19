Futbolista se va de Alajuelense en el momento menos pensado

Liga Deportiva Alajuelense ve partir a un futbolista al que nuevamente se le abrieron las puertas del extranjero en el momento menos pensado.

A Jonathan Moya se le vencía el contrato con los rojinegros dentro de unos meses, específicamente en diciembre. Y para nadie es un secreto que el atacante no vivía su mejor momento con la Liga, ni con la afición rojinegra.

Pero él no se va por eso, sino porque a sus 33 años otra vez tiene la oportunidad de militar en el extranjero; según se conoció, podría ser a Arabia Saudita.

El atacante cometió un error en el partido contra Plaza Amador de Panamá, en el Estadio Alejandro Morera Soto, porque después de que algunos fanáticos manudos se estaban metiendo con él y lo silbaban, al anotar, los mandó a callar.

Jonathan Moya vuelve a ser legionario. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Para colmo de males, la Liga terminó perdiendo ese partido contra el campeón del fútbol panameño, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Dicho gesto de Jonathan Moya no cayó nada bien a lo interno del club, mucho menos en la propia afición. Y el mismo jugador emitió una disculpa en sus redes sociales, admitiendo que se equivocó.

Este lunes se despidió de sus compañeros en el camerino y aunque solo falta que estampe su firma en los documentos oficiales, su salida es inminente.

Jonathan Moya se va del cuadro rojinegro porque retorna al fútbol internacional, y espera que el liguismo le haya perdonado ese error.

Desde que se puso por primera vez la camisa rojinegra, Jonathan Moya siempre se ha mostrado muy identificado con Alajuelense, ese equipo que seguía desde niño como herencia de su papá, Juan Luis Moya (qdDg).

Si desde antes se contemplaba la posibilidad de que Alajuelense fichara a otro delantero en este mercado, la salida de Jonathan Moya da pie para que sea prácticamente un hecho que a la Liga llegará alguien más que acompañe en ataque a Alberto Toril y a Doryan Rodríguez. Eso ya va adelantado.

