Futbolista de Liberia ‘tira veneno’ luego de vencer a Alajuelense y salpica a varios equipos

Entre Sahwn Johnson y Joaquín Alonso Hernández intentan cortar un avance de Elián Quesada, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Minutos después de que el Municipal Liberia derrotó a Liga Deportiva Alajuelense (0-1) en el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, Joaquín Alonso Hernández no se guardó nada.

Él fue el anotador del único gol que se dio la noche del 3 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto; pero aparte de vencer a Bayron Mora, el delantero también mostró una precisión exacta frente a los micrófonos al lanzar un dardo verbal.

Ocurrió luego de que en zona mixta le preguntaron sobre el desinterés que muestran algunos equipos con relación al Torneo de Copa y que hay dirigentes que piensan que esta competición lo que hace es saturar el calendario.

“Yo creo que todos piensan eso cuando no ganan, no cuando están en la final, o cuando quedan campeones de repente se vuelve importante”, afirmó Joaquín Alonso Hernández.

El jugador estadounidense y de ascendencia mexicana de Liberia aprovechó para decir que al menos ellos, le dan la importancia que se merece cada torneo y que dentro de la cancha se va demostrado.

“Ya es cada quien, cada club, cada institución lo que quiera creer, en lo que quiera gastar su tiempo y aprovechar”, recalcó Joaquín Alonso Hernández.

Del partido en sí, considera que Liberia hizo un planteamiento bueno y correcto, sin sufrimientos. Según él, lo más peligroso de Alajuelense fue el remate al poste de Kenneth Vargas en el epílogo del juego.

“Yo creo que si seguimos así nos va a traer muy buenos resultados”, apuntó el futbolista que, aunque salió resentido del juego, aseguró que solamente se trata de una carga muscular, nada de peligro.

Por su parte, Shawn Johnson contó por qué para Liberia resulta tan atractivo es este Torneo Copa.

Lo resumió en que como la final se jugará a partido único en abril en el Estadio Edgardo Baltodano, ellos quieren estar en la disputa de ese título, y que es algo de lo que han conversado con José Saturnino Cardozo.

Hace unos días, el director ejecutivo de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), José Carlos Loaiza admitió a La Nación que el Torneo de Copa no gusta y que corre el riesgo de desaparecer.

A pensar de nuevo en el Clausura 2026

El reto más inmediato de Liberia es el partido de este viernes 6 de febrero contra Puntarenas FC, en el Estadio Edgardo Baltodano, porque después del fin de semana sin fútbol nacional por las elecciones, regresa el campeonato.

¿Recuerda cómo va la tabla después de cinco partidos disputados?

1. Herediano: 12 puntos (+8).

2. Cartaginés: 10 puntos (+2).

3. San Carlos: 9 puntos (+2).

4. Alajuelense: 8 puntos (+2).

5. Pérez Zeledón: 7 puntos (+2).

6. Saprissa: 6 puntos (-1).

7. Liberia: 5 puntos (-1).

8. Sporting: 4 puntos (-4).

9. Guadalupe: 4 puntos (-6).

10. Puntarenas FC: 2 puntos (-4).

“No jugar el fin de semana pasado nos sirvió, fueron cinco partidos pegados y estuvo un poco complicado; pero el equipo está más que preparado para eso. Hemos tenido una corta, pero buena pretemporada y yo creo que tenemos la ventaja de que los jugadores estamos bien físicamente”, comentó Joaquín Alonso Hernández.

Ahora cree que el reto pendiente de Liberia es volver a ganar puntos en casa.

“Va a ser complicado, pero si seguimos jugando a como lo estamos haciendo, vamos a ser importantes”, citó.

Criterio que coincide con las palabras de Shawn Johnson, quien manifestó: “El equipo no ha estado tal vez a altura en el torneo, somos conscientes de eso. Sabemos las aspiraciones que tenemos, conseguir ir a la Copa Centroamericana y la clasificación.

”Tal vez en el torneo hemos dejado de hacer algunas cosas que veníamos haciendo, pero yo creo que la victoria es muy importante para lo que se viene y sea la Liga o el equipo que sea tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros para intentar ganar”.

Liberia ahora se enfoca en el partido del viernes contra Puntarenas FC. Después de eso se alistará para el juego de vuelta contra Alajuelense, que será el martes 10 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.

Ahí, uno de los dos equipos avanzará a la semifinal del Torneo de Copa contra el vencedor del emparejamiento entre Saprissa y Carmelita.

La jornada 6 del Clausura 2026

Día Partido Hora Canal 6 de febrero Liberia vs. Puntarenas FC 8 p. m. FUTV 7 de febrero Alajuelense vs. Herediano 8 p. m. FUTV 8 de febrero Cartaginés vs. Pérez Zeledón 11 a. m. FUTV 8 de febrero Saprissa vs. San Carlos 3 p. m. FUTV 8 de febrero Sporting vs. Guadalupe 7 p. m. Tigo Sports

