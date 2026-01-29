Unafut confirma que el Torneo de Copa no gusta y corre el riesgo de desaparecer

El Torneo de Copa de la temporada 2025-2026 continuará en febrero, con la disputa de los cuartos de final, pero podría ser el último certamen de este tipo en el fútbol nacional.

José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, le reconoció a La Nación que este evento no gusta entre los dirigentes de los clubes de la Primera División.

“Es un producto que ha costado que cale. La dificultad del Torneo de Copa, y eso siempre va a pasar, es tener a todo el mundo contento. En estos meses vamos a ver el tema con los clubes, a ver qué se decide”, dijo José Carlos Loaiza.

Él dirigente añadió que deben analizar si, desde la parte deportiva, de negocio y de producto televisivo, sirve seguir con el torneo.

“Si no le sirve a nadie, hay que ver si lo transformamos mejor para liga menor, o ver qué hacemos con él, o congelarlo”, resaltó Loaiza.

Para el director ejecutivo de la Unafut, la clave es reunirse con los clubes y determinar qué hacer para los meses que vienen.

“Todo debe estar preparado y apalabrado en abril y mayo, es decir, tomar una decisión en los próximos meses. El Torneo de Copa se tiene que decidir con los números, decirle a los clubes si lo quieren o no y, si todos dicen que no, entonces ver cómo lo transformamos, a lo mejor, en algo de liga menor”, manifestó José Carlos Loaiza.

Alajuelense fue el campeón del Torneo de Copa del año pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Loaiza añadió que a él le gustaría que sea un torneo a nivel nacional de liga menor.

“Se pueden meter muchos equipos y ver si nos sirve. Pero si no nos sirve en la Primera División y los clubes no están contentos, para el torneo que viene no se juega”, comentó José Carlos Loaiza.

Este año, los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa se disputarán el miércoles 4 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el miércoles 11 del mismo mes. En esta fase se integran los clubes que tuvieron participación en la Copa Centroamericana.

Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y Herediano iniciarán su participación en esta instancia del certamen, junto con los clubes que superaron la ronda de octavos de final: Asociación Deportiva Carmelita, Sporting FC, Puntarenas FC y Municipal Liberia.

Saprissa se medirá a Carmelita, Alajuelense a Liberia, Herediano a Puntarenas y Sporting a Cartaginés.

Los clubes que resulten vencedores en esta fase avanzarán a las semifinales, programadas para realizarse entre el 25 y el 29 de marzo.

La gran final del Torneo de Copa 2025-2026 se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.