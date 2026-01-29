Puro Deporte

Unafut confirma que el Torneo de Copa no gusta y corre el riesgo de desaparecer

Los cuartos de final del Torneo de Copa de este año, se disputarán el miércoles 4 de febrero

Por Milton Montenegro

El Torneo de Copa de la temporada 2025-2026 continuará en febrero, con la disputa de los cuartos de final, pero podría ser el último certamen de este tipo en el fútbol nacional.








