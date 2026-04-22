Pedro Navarro, el analista de Teletica, enfrentó a estudiantes en medio del caos vivido en la UCR (video)

Pedro Navarro (a la derecha de camisa celeste) escuchó cuando el Rector de la UCR, Carlos Araya, se dirigió a los estudiantes.

El exárbitro y analista arbitral de Canal 7, Pedro Navarro, estuvo presente en primera fila durante la toma del edificio de la rectoría de la Universidad de Costa Rica por parte de estudiantes.

Navarro es el Director de la Oficina de Servicios Generales de la UCR y junto a oficiales de seguridad enfrentó a las personas que trataban de ingresar a la fuerza, pero finalmente los alumnos rompieron vidrios y lograron ingresar.

En un video de La Nación se ve al exárbitro en la puerta del edificio tratando de evitar el ingreso de los estudiantes, pero al final la fuerza del grupo pudo más.

El exréferi atendió brevemente por un mensaje de texto y afirmó que se encuentra bien, pero todavía intenta atender la situación que se presenta en el centro universitario.

La protesta que llevó a los hechos inició luego de lo vivido la noche de este martes, cuando un grupo de estudiantes se manifestó frente al paso frente al Outlet Mall, en San Pedro, luego de que fracasaran las negociaciones entre el gobierno de Rodrigo Chaves y las universidades públicas por el FEES 2027.

En el siguiente video se observa a Pedro Navarro mientras trataba de contener las arremetidas de los estudiantes.