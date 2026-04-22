Fútbol

Pedro Navarro, el analista de Teletica, enfrentó a estudiantes en medio del caos vivido en la UCR (video)

Pedro Navarro, analista arbitral de Canal 7 y exárbitro, vivió momentos de tensión en la UCR

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Por Esteban Valverde y Cristian Mora
Estudiantes de la UCR protestan en la Rectoría por falta de apoyo del rector Carlos Araya, en las negociaciones del FEES.
Pedro Navarro (a la derecha de camisa celeste) escuchó cuando el Rector de la UCR, Carlos Araya, se dirigió a los estudiantes. (Esteban Bermúdez /La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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