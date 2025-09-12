Fútbol

Luis Marín y su nueva vida en El Salvador: ‘Quería desintoxicarme’

El entrenador costarricense Luis Marín tendrá este sábado su debut al frente del Inter FA de El Salvador

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Luis Marín dirigió su primera práctica del Inter FA esta semana, el tico está listo para el primer juego.
Luis Marín dirigió su primera práctica del Inter FA esta semana, el tico está listo para el primer juego. (Facebook del Inter FA/Facebook del Inter FA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inter FALuis MarínLegionarios
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.