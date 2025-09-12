Vea cómo presentaron a Luis Marín en El Salvador

“No busquen más”, dijo Harold Wallace. “Nosotros ya estamos aquí”, añadió Luis Marín, quienes de esta forma se presentaron a los aficionados de su nuevo club.

Marín asumió la dirección técnica del Inter FA de El Salvador y, como es costumbre en él, estará acompañado por Wallace como asistente.

En el video que circula en las redes sociales del club salvadoreño se repasa, en imágenes, parte de las carreras de ambos técnicos en su época de exfutbolistas con Alajuelense y la Selección de Costa Rica.

En otro video se muestra parte de la actividad de presentación de ambos, y el club lo tituló: “Una noche llena de pura vida”.

La prensa salvadoreña hizo eco de la llegada de Marín al Inter FA. El estratega llegó para sustituir a Horacio Lugo, quien dirigió dos jornadas tras la salida de William Renderos Iraheta.

“Estamos muy contentos. Sabemos del proyecto que hay detrás de todo esto. Creemos que hay mucho margen de crecimiento y que podemos calzar bien en este proyecto. Podemos aportar en la idea que se tiene y venimos con mucha ilusión y con muchos deseos”, aseguró Luis Marín en su presentación como director técnico del Inter FA.

El Gráfico de El Salvador destacó que Marín llega al Inter FA como sucesor de William Renderos Iraheta, quien fue destituido en la jornada 8 después de perder con marcador de 3-1 ante FAS. En esa misma jornada ya había sido despedido el auxiliar técnico Juan Carlos Mejía, debido al caso del olvido de los carnés de algunos jugadores.

“Con Luis he trabajado desde el 2019. Arrancamos esta aventura de ser técnicos y nos hemos llevado muy bien. Hemos sido compañeros de equipo y de selección, lo conozco perfectamente. Vimos el proyecto y nos convencieron todas las cosas buenas que pueden salir de este”, comentó Harold Wallace.

Luis Marin es el nuevo entrenador del Inter FA en El Salvador. El sábado debuta en el torneo salvadoreño. (Cuenta X de Inter FA/Cuenta X de Inter FA)

La primera prueba de Luis Marín será en el cierre de la primera vuelta, la jornada 11 del Apertura 2025, cuando el sábado el Inter FA reciba al Zacatecoluca, un rival directo para el equipo negro y rosa que quiere salir del fondo de la tabla general.

De los 12 equipos que compiten en El Salvador, Inter es undécimo con 7 puntos, uno más que Zacatecoluca, colero del certamen. El líder es Luis Ángel Firpo con 23 unidades.