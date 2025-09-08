Técnicos de Costa Rica comienzan conquista de El Salvador

Marvin Solano tiene un muy buen arranque con el Luis Ángel Firpo en el fútbol de El Salvador

Primero fue Marvin Solano, DT que asumió el Luis Ángel Firpo y lo tiene peleando el liderato de El Salvador. Ahora, Luis Marín tiene todo listo para llegar al Inter FA de ese país. Ya serían dos entrenadores ticos el torneo salvadoreño.

Ante esto se nota que hay un interés de la nación centroamericana en el talento que puede tener Costa Rica en el banquillo. De hecho a Marín lo esperan en El Salvador a inicios de esta semana para presentarlo formalmente.

William Alfaro uno de los principales periodistas deportivos de prensa escrita de El Salvador analizó el fenómeno de la llegada de los ticos y él encontró dos grandes explicaciones.

Para Alfaro el trabajo hecho por Solano en Firpo ha generado interés en los ticos, ya que Marvin en poco tiempo ha dado muy buenos resultados.

Por otra parte consideró que el interés en el crecimiento del balompié salvadoreño es ahora una prioridad, por lo que se está buscando profesionales que permitan dar ese salto de calidad.

“En el caso de Firpo, este equipo ha sido muy regular en los útlimos campeonatos. En la liga salvadoreña al inicio competir no es tan complejo, porque a la liguilla entran ocho de 12 equipos, ya cuando se acercan los últimos cuatro partidos es que se comienza a acelerar el nivel”, describió Alfaro.

Para William Alfaro lo que puede marcar diferencia es el desempeño de los equipos en las fases finales y ahí es donde la vitrina puede terminar de abrirse para los ticos, como sucedió en su momento en Guatemala donde técnicos como Hernán Medford, Rónald Gómez, Mauricio Wright, entre otros, encontraron oportunidad.

En cuanto a la realidad que afrontan los ticos, Marvin Solano ha conseguido, hasta la hora del cierre de esta nota, 20 puntos de 30 posibles con el Firpo; esto lo tiene empatado en el primer lugar con el FAS. No obstante la noche de este domingo ambos equipos se verían las caras.

Por otra parte, el Inter FA al que llegaría Marín es uno de los equipos de la parte baja, porque solo tiene siete unidades de las 30 que se han jugado. Sin embargo, solamente está a tres puntos de zona de clasificación, ya que en El Salvador pasan los primeros ocho equipos de la tabla.

“Respecto a esto lo que te puedo decir es que el Firpo es un equipo regular y el gran reto de Solano será en las fases finales, por su parte para Marín la situación es compleja. Luis Marín debe levantar a uno de los equipos que peor rendimiento ha mostrado en la liga, de hecho solo han ganado un partido”, expresó Alfaro.