Luis Marín alista el pasaporte para dirigir a un equipo que cometió un error insólito

A Luis Antonio Marín le ingresó una llamada que lo dejó sorprendido. Lo contactaron de un equipo para que se hiciera cargo del plantel; hasta ahí, todo normal. Como técnico, está acostumbrado a conversar con dirigentes; lo extraño para él fue que lo contactaron desde el extranjero.

Luis nunca ha dirigido fuera de nuestras fronteras y alista el pasaporte para marcharse. Según le comentó Marín a La Nación, todo está muy avanzado, pero aún no ha firmado con el club que tiene interés en contratarlo.

El timonel no quiso referirse a la institución que lo contactó. Dijo que, hasta no firmar, no se le puede dar como entrenador del equipo. Sin embargo, La Nación conoce que la dirigencia del Inter FA de El Salvador quiere a Marín y a Harold Wallace, su asistente, sentados en el banquillo.

“Estamos en ese proceso, todavía en negociación y a la espera de finiquitar todo, que envíen el contrato y firmar. Es un equipo nuevo de la primera división”, dijo Luis Marín.

En el último encuentro, el sábado pasado, el Inter perdió de visita 1-3 contra el FAS, pero lo que llamó la atención no fue la derrota ni el marcador, sino que el Inter fue protagonista de un hecho insólito.

El auxiliar técnico del Inter FA, Juan Carlos Mejía, olvidó los carnés de nueve futbolistas del primer equipo, lo que impidió su participación en el encuentro. El plantel salió a la cancha con los once estelares y solo tres jugadores en la banca. Al final, el error le costó el puesto al auxiliar técnico.

- ¿Cómo se dio el contacto?

- Ellos me llamaron, la dirigencia me contactó y me hablaron del proyecto. Me explicaron todo y fuimos allá (El Salvador) a reuniones con ellos.

- ¿Usted qué piensa de la opción?

- Nos parece un proyecto nuevo, interesante, con una mentalidad diferente, con mucho margen de crecimiento y, por eso, llama la atención. Estamos por finiquitar algunos detalles.

- ¿Lo sorprendió que lo llamaran del extranjero?

- Sí, me sorprendió. No fue algo que yo buscara, no llamé ni envié el currículum. Fue una situación que se dio por iniciativa de la dirigencia, que me contactó.

Luis Marín tiene la posibilidad de marcharse al fútbol de El Salvador. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

- ¿Qué conoce del equipo?

- Ahorita no ha empezado muy bien el torneo, pero es una escuadra nueva, en su primera temporada en primera división. Es un equipo que acaba de ser comprado, cambió el nombre y cuenta con inversionistas nuevos.

- Si no ha firmado, ¿por qué no aceptó volver a San Carlos, que lo buscó?

- Estoy tratando de buscar otro aire, tener otro tipo de reto, otro ambiente. Aprecio y le tengo cariño a la institución de San Carlos, pero me parece que puede ser bueno para mí cambiar de aires. Soy de retos y vamos a esperar a ver. No puedo confirmar nada hasta firmar y esperar que esta semana que viene se arregle.

El Inter FA se encuentra en este momento en la penúltima posición del torneo salvadoreño, con cuatro puntos tras ocho juegos disputados, uno más que el Zacatecoluca, colero con tres unidades.

El Inter FA tiene dos extranjeros: el defensa colombiano Guillermo Nieves y el delantero Kou Gotou, japonés de 29 años, quien se formó en el Yokohama Marinos, pero emigró a América en busca de una oportunidad en el fútbol profesional.