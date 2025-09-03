Puro Deporte

Luis Marín alista el pasaporte para dirigir a un equipo que cometió un error insólito

El técnico tendrá su primera experiencia en el banquillo fuera de nuestras fronteras

Por Milton Montenegro

A Luis Antonio Marín le ingresó una llamada que lo dejó sorprendido. Lo contactaron de un equipo para que se hiciera cargo del plantel; hasta ahí, todo normal. Como técnico, está acostumbrado a conversar con dirigentes; lo extraño para él fue que lo contactaron desde el extranjero.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

