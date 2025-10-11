La Selección de Costa Rica respira en la eliminatoria pero tiene un punto que urge corregir

En setiembre la Selección de Costa Rica jugó contra Haití y tuvo una jugada de táctica fija que manejó mal y provocó hasta la molestia de Keylor Navas.

El juego entre la Selección de Costa Rica y Honduras dejó una duda en el aire respecto al combinado patrio: el manejo de la táctica fija. Desde el 3 a 3 contra Haití ya se cuestionaba el manejo de los tiros libres, pero ahora la preocupación se aumentó luego de ver lo difícil que fue para Costa Rica tener jugadores tan altos y no aprovechar la pelota parada.

Contra Haití nadie olvida el tiro libre que hicieron Alejandro Bran y Ariel Lassiter, en el último minuto, el cual pudo darle el triunfo a la Tricolor, pero terminó en nada, ya que Lassiter sacó un remate directo que no pasó la barrera.

Ahora contra Honduras fue la poca precisión de los cobradores para buscar a hombres como Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas o Francisco Calvo, esto cuando se tuvieron tanto tiros libres como saques de esquina.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica aceleró el corazón de los ticos y ya se siente llenazo para juego contra Nicaragua

El encargado de cobrar frente a los catrachos fue Manfred Ugalde y cuando él salio del campo la responsabilidad recayó en Aarón Murillo, pero el resultado fue similar. De igual forma en los partidos anteriores, donde Lassiter terminó haciendo ese cobro u otros jugadores como Bran.

Lo cierto es que queda claro que Costa Rica no tiene un cobrador nato de pelota parada, como lo fue en su momento Wálter Centeno en los procesos 2002, 2006 y 2010 o Christian Bolaños en 2014 y 2018. Para 2022 mucha de esa responsabilidad fue llevada por Joel Campbell y Celso Borges.

Para el entrenador Wálter Paté Centeno, el gran tema precisamente es que la Nacional no encuentra un buen cobrador y de ahí parte el problema.

“Está cobrando el centro delantero de nosotros (Ugalde) y eso es una señal. Para que haya goles de bola muerta tiene que tenerse un buen cobrador y buenos cabaceadores, Costa Rica tiene gente alta, pero hay que tener buenos cobradores. Para mí el que puede cumplir esa función debería ser Aarón Murillo”, detalló.

Centeno explicó que ser un lanzador no es tan fácil como la gente lo cree.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica conoce nombre del árbitro que pitará partido contra Nicaragua

“Es difícil, hay que tener mucha técnica. Siempre hay dos jugadores que le pegan bien al balón por equipo, el problema es que Costa Rica no tiene a nadie, pero no es tan fácil. Yo creo que es mejor tener un buen cobrador que un buen cabaceador, el que pone el balón en el punto es más importante”, finalizó.

Miguel Herrera no escondió que este punto debe de trabajarse todavía más, ya que está notando que es un arma que no se está aprovechando correctamente y puede entregar victorias en el camino eliminatorio.

Colaboró Milton Montenegro.