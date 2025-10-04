La extraña semana de Creichel Pérez: castigado en Alajuelense y convocado en la Selección

Creichel Pérez, junto a Santiago van der Putten, Anthony Hernández y Rashir Parkins, formaron parte de la anterior convocatoria, para los juegos ante Nicaragua y Haití.

En menos de ocho días pasó del infierno de los señalamientos a tener una nueva oportunidad de mostrar sus condiciones, al ser llamado a la Selección Nacional para los partidos eliminatorios de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A sus 20 años, el jugador de Liga Deportiva Alajuelense Creichel Pérez quedó en medio de una tormenta después de protagonizar una salida noctura con sus compañeros John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

El incidente ocurrió el domingo anterior por la madrugada en San José, lo que provocó que quedara fuera del plantel rojinegro para el partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde finalmente los erizos lograron clasificarse a las semifinales tras vencer 1-2 al Motagua de Honduras, en Tegucigalpa, como visitantes.

Al parecer, Creichel llegó con golpes en su rostro a la concentración del equipo que viajaría a Honduras, por lo que el técnico Óscar “Macho” Ramírez decidió dejar a los cuatro en el país, pese a que Creichel es el goleador de la Liga en el torneo local con cuatro anotaciones.

Sin embargo, en medio del castigo con los rojinegros, el técnico Miguel “Piojo” Herrera tomó la decisión de llamarlo a la Tricolor el pasado lunes 29 de setiembre, para el microciclo previo a los decisivos duelos ante catrachos y pinoleros.

El volante manudo ya había sido convocado por el “Piojo” Herrera para la pasada fecha FIFA, donde el cuadro tico empató 1-1 con Nicaragua en Managua y 3-3 con Haití en el Estadio Nacional.

Al conocer Pérez la forma de trabajo, el sistema táctico y el estilo de juego que busca implementar el seleccionador, Herrera decidió tomarlo nuevamente en cuenta y darle la oportunidad de mantenerse en el plantel.

Creichel Pérez es uno de los cinco jugadores convocados por el “Piojo” Herrera de Alajuelense, junto al defensor Alexis Gamboa y los volantes Celso Borges, Alejandro Bran y Guillermo Villalobos.