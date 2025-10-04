Fútbol

La extraña semana de Creichel Pérez: castigado en Alajuelense y convocado en la Selección

El técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera le dio la oportunidad a un jugador de 20 años que fue castigado por su comportamiento

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Santiago van der Putten, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Rashir Parkins se encontraron en la Selección Nacional de Costa Rica.
Creichel Pérez, junto a Santiago van der Putten, Anthony Hernández y Rashir Parkins, formaron parte de la anterior convocatoria, para los juegos ante Nicaragua y Haití. (Prensa FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalCreichel PérezMiguel Piojo HerreraEliminatoria de la Concacaf
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.