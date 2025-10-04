Fútbol

El jugador que Miguel ‘Piojo’ Herrera defendía a capa y espada queda fuera de la Selección

El seleccionador Miguel Herrera siempre destacó sus cualidades técnicas, pero en la eliminatoria asegura que le quedó debiendo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Panamá vs Costa Rica
Brandon Aguilera quedó fuera de la Selección Nacional, por primera vez, desde que Miguel Piojo Herrera asumió la Tricolor (MARTIN BERNETTI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalBrandon AguileraMiguel Piojo HerreraEliminatoria Concacad
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.