El jugador que Miguel ‘Piojo’ Herrera defendía a capa y espada queda fuera de la Selección

Brandon Aguilera quedó fuera de la Selección Nacional, por primera vez, desde que Miguel Piojo Herrera asumió la Tricolor

Cada vez que se le consultó sobre su bajo rendimiento en la Selección Nacional, el técnico Miguel “Piojo” Herrera no dudó en defenderlo, destacando sus cualidades técnicas y su deseo de jugar.

Sin embargo, con el paso de los partidos de la eliminatoria mundialista, Brandon Aguilera no levantó su nivel, y al estratega no le quedó más remedio que dejarlo fuera de la Tricolor para los compromisos ante Honduras, el 9 de octubre en San Pedro Sula, y ante Nicaragua, el 13 de octubre en el Estadio Nacional.

El número “10” de la Selección, quien juega en Portugal para el Rio Ave F. C., no fue llamado por Herrera. En su lugar, el estratega convocó a otros jugadores como Celso Borges (aunque posiblemente no podrá jugar por lesión), Allan Cruz, Aarón Murillo, Alejandro Bran y el mismo Creichel Pérez, para ocupar el lugar del joven de 22 años.

El técnico mexicano, en sus encuentros con la prensa, siempre se mostró a favor del futbolista, incluso enfrentando a los medios de comunicación y debatiendo las razones de su convocatoria.

No obstante, en una entrevista durante la semana con Tigo Sports, explicó la situación de Aguilera y fue enfático sobre el rendimiento que había mostrado en los compromisos del cuadro patrio.

“Brandon tiene voluntad, lo vi hacer cosas muy buenas en la Copa América, cuando ni siquiera lo dirigía. Pero las cosas no le están saliendo. Muestra actitud, es un tipo muy técnico, pero cuando las cosas no están saliendo, no le queda más que correr”, enfatizó Herrera.

El seleccionador nacional reconoció que, pese a las oportunidades brindadas al jugador, este no pudo desarrollar todo su potencial a pesar de su esfuerzo.

“Ha quedado a deber, no solo conmigo, sino con todos. Es un jugador que debe dar más por sus características. Todos pensamos que es un jugador de mucha mayor jerarquía y calidad, pero si no le salen las cosas, queda a deber”, afirmó Herrera.