Allan Cruz encabeza los cuatro convocados del Herediano a la Selección Nacional

Allan Cruz es uno de los jugadores más regulares en el plantel del Herediano.

El volante Allan Cruz encabeza el llamado de cuatro jugadores del Club Sport Herediano a la Selección Nacional para los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Honduras, el 9 de octubre en San Pedro Sula, y contra Nicaragua, el 13, en el Estadio Nacional.

Allan, de 29 años, es uno de los futbolistas convocados por su experiencia y su buen rendimiento en el cuadro florense, actual bicampeón nacional.

Junto a Cruz, el técnico Miguel “Piojo” Herrera llamó a los florenses Aarón Murillo, volante; Haxzel Quirós, lateral; y Kenneth Vargas, delantero recién incorporado tras dejar el Hearts de la liga de Escocia.

Esta es la convocatoria para los partidos de la eliminatoria mundialista ante Honduras y Nicaragua. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Aarón Murillo es uno de los jugadores de mayor regularidad en el conjunto rojiamarillo. Destaca por su buena marca, recuperación de balón, entrega y sacrificio, cualidades que le abrieron las puertas del combinado patrio dirigido por el entrenador mexicano Miguel “Piojo” Herrera.

Haxzel Quirós, por su parte, figura como una de las posibles variantes ante la lesión del lateral Kenay Myrie.