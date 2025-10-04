Fútbol

Allan Cruz encabeza los cuatro convocados del Herediano a la Selección Nacional

El volante Allan Cruz, volante del Herediano, regresa a la Selección Nacional para aportar experiencia y liderazgo en el medio campo

Por Juan Diego Villarreal
17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Allan Cruz es uno de los jugadores más regulares en el plantel del Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

