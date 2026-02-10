EN VIVO

Keylor Navas y Pumas van por el milagro: ¿Dónde ver al histórico arquero intentar levantarse por la Concacaf?

Keylor Navas y Pumas no tiran la toalla en la Copa de Campeones de la Concacaf contra San Diego FC

Por Esteban Valverde
Pumas de México se juega la vida en la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo del arquero tico, Keylor Navas, recibe al San Diego FC en la vuelta de la fase preliminar del torneo. La misión es levantarse de un 4 a 1 en contra. El cotejo comenzará a las 7 p. m. (hora tica).








