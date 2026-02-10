Keylor Navas y Pumas van por el milagro: ¿Dónde ver al histórico arquero intentar levantarse por la Concacaf?

Pumas de México se juega la vida en la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo del arquero tico, Keylor Navas, recibe al San Diego FC en la vuelta de la fase preliminar del torneo. La misión es levantarse de un 4 a 1 en contra. El cotejo comenzará a las 7 p. m. (hora tica).
El partido de ida se realizó la semana pasada y terminó con goleada a favor de los estadounidenses.
Ante esto, Navas y compañía están obligados en Ciudad Universitaria a mostrar otra cara para buscar un milagro.
¿Dónde ver el juego?
El partido entre Pumas y San Diego FC pasará por aplicación Disney Plus y además se podrá ver en ESPN 2.
Keylor llega al juego motivado
Keylor Navassigue sumando históricas apariciones en escalafones mundiales. Ahora, el tico forma parte del ranquin elaborado por Canal Plus de Francia, en el que se ubicaron, a criterio del medio, los 100 mejores jugadores del primer cuarto de siglo.
Navas aparece en el puesto 58 de la lista y supera a futbolistas como el argentino Ángel Di María, el italiano Alessandro Del Piero, el argentino Javier Zanetti y el francés Paul Pogba, entre otros.
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.
