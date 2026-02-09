Keylor Navas es puesto en la cúspide del fútbol mundial por prestigioso medio internacional

Keylor Navas llegó a Pumas a mediados del 2025, donde firmó por un año.

Keylor Navas sigue sumando históricas apariciones en escalafones mundiales. Ahora, el tico forma parte del ranquin elaborado por Canal Plus de Francia, en el que se ubicaron, a criterio del medio, los 100 mejores jugadores del primer cuarto de siglo.

Navas aparece en el puesto 58 de la lista y supera a futbolistas como el argentino Ángel Di María, el italiano Alessandro Del Piero, el argentino Javier Zanetti y el francés Paul Pogba, entre otros.

De hecho, el costarricense es colocado por encima de otros arqueros como Alisson (Brasil) y Gianluigi Donnarumma (Italia).

LE TOP 100 DU PREMIER QUART DE SIÈCLE CANAL+ ✨



Composée de journalistes spécialisés, d’anciennes joueuses et joueurs professionnels de renom, l'équipe s’est réunie autour d’une ambition commune : élire son TOP 100 des joueurs de foot de 2001 à 2025 et en voici le résultat 🏆 pic.twitter.com/U8E0xchbJ1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 8, 2026

Según explicó Canal Plus, la lista fue elaborada tomando en cuenta la opinión de periodistas especializados y exjugadores profesionales reconocidos.

“Buscamos unir las opiniones en torno a una idea común: elegir a los 100 mejores jugadores de fútbol del 2001 al 2025”, se lee.

El medio de comunicación no dio a conocer detalles como la cantidad de personas que participaron ni los resultados específicos de las votaciones.

El líder de la clasificación es el argentino Lionel Messi, que lo ganó todo en estas décadas; el segundo lugar es para Cristiano Ronaldo y el tercero para Zinedine Zidane, pese a que este último solo jugó los primeros seis años del siglo. El primer arquero que aparece en el listado es el alemán Manuel Neuer, quien se ubica en el quinto puesto.

En el pasado, Navas ya ha figurado en listas de reconocimiento mundial y recibió premios de alcance global. Por ejemplo, en 2014 fue finalista al Guante de Oro de la Copa del Mundo de Brasil, aunque el galardón finalmente quedó en manos de Manuel Neuer.

Asimismo, en 2017 ganó el premio al Mejor Portero de la Liga de Campeones de Europa. En 2020, Keylor estuvo nominado al premio The Best de la FIFA, aunque no logró obtenerlo.

Tras este nuevo reconocimiento por parte de la prensa francesa −que lo siguió de cerca entre 2019 y 2024, periodo en el que militó en el París Saint-Germain y en el que tuvo un paso de seis meses por el Nottingham Forest de Inglaterra−, Navas se alista para el partido de vuelta de la ronda previa de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Keylor Navas y Pumas enfrentarán a San Diego FC (MLS) este martes a las 7 p. m. La serie está cuesta arriba para el tico y sus compañeros, ya que el marcador global favorece 4-1 a los estadounidenses.

El partido también es clave para el Halcón, ya que Navas viene de ser cuestionado por su actuación en el juego ante Atlas. En ese encuentro, el tico fue criticado por la prensa mexicana por su desempeño en los dos goles que recibió. El duelo finalizó 2 a 2.

Para los aztecas, el primer tanto encajado frente a Atlas fue de total responsabilidad del costarricense, ya que intentó atrapar un balón que pudo haber rechazado; mientras que el segundo llegó tras un centro al segundo palo, en el que Keylor no salió a cortar el esférico en su recorrido.

Pumas buscará una remontada que podría ser histórica para enfrentarse en la siguiente fase a Toluca.

Para el conjunto universitario es trascendental dejar una buena imagen ante San Diego FC, ya que el ambiente alrededor del equipo es de tensión, especialmente tras la goleada sufrida en este torneo y el empate ante Atlas el fin de semana en la Liga MX.

En el campeonato local, los felinos ocupan el quinto lugar de la clasificación con nueve puntos, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara con 15 unidades.