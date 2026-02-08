La prensa de México no perdona a Keylor Navas

Keylor Navas llegó a mediados del 2025 a Pumas, donde firmó por un año.

La actuación de Keylor Navas contra Atlas generó comentarios en la prensa mexicana. Pumas empató 2-2 y el tico fue cuestionado en ambas dianas recibidas por su equipo.

La prensa mexicana no perdonó la primera mala noche del costarricense como felino y lo castigó con fuertes comentarios.

“¡Tremendo oso! Keylor Navas se equivoca y le regala un gol al Atlas”, tituló el rotativo digital MedioTiempo.

Ya en su crónica, el sitio especializado en deportes describió la jugada en la que, a su criterio, Navas falló:

“Lamentablemente para Keylor Navas, los errores de los porteros siempre suelen ser más evidentes, debido a que regularmente influyen en el marcador, y eso fue lo que le pasó al histórico guardameta que defiende la portería de los Pumas”, se lee.

Otro de los medios digitales, Estadio Deportes, profundizó en el primer gol que recibió Navas:

“Lo que parecía ser un disparo controlado en las manos de Keylor Navas terminó en tragedia, pues al portero tico se le escapó el balón de las manos”, acotó en su nota.

David Faitelson, comunicador mexicano, fue otro de los que evaluó al nacional tras su actuación:

“Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas…”, dijo en sus redes sociales.

La revista mexicana Futbol Total fue más allá y publicó que el propio Navas tendría dudas sobre continuar en el proyecto de Pumas, club con el que tiene contrato hasta mediados del presente año.

Según el medio, la falta de competitividad del equipo tendría incómodo al mundialista costarricense de 2014, 2018 y 2022.

“Con información de Adriana Maldonado de ESPN, se indica que el tico no está convencido de renovar con Pumas y tiene dudas debido a la falta de competencia de alto nivel del plantel”, se lee.

Pese a esta actuación, Navas ha sido pilar de Pumas para mantener al equipo en la pelea por los primeros puestos actualmente, y en el torneo pasado para llegar a la ronda de enfrentamientos directos.

Actualmente, Pumas es quinto en la tabla de la Liga MX con nueve unidades, mientras que el líder es Guadalajara con 15. El equipo de Navas se encuentra en zona de liguilla, siempre y cuando se mantenga entre los mejores ocho de la clasificación.