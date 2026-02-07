Keylor Navas a la cancha: Pumas enfrenta a un rival directo por la parte alta de la tabla

Keylor Navas y Pumas volverán a la acción este sábado a las 7:05 p. m. en duelo en el que los Felinos se las verán contra Atlas.
