Keylor Navas a la cancha: Pumas enfrenta a un rival directo por la parte alta de la tabla

Keylor Navas y Pumas volverán a la acción este sábado a las 7:05 p. m. en duelo en el que los Felinos se las verán contra Atlas.

Este partido es clave para Pumas ya que jugarán contra un rival directo en la clasificación de la Liga MX. Los Pumas son quintos con ocho unidades, mientras que Atlas es cuarto con nueve puntos.

El duelo también tiene una presión diferente para el club del costarricense, esto porque vienen de perder 4 a 1 contra el San Diego FC por la Copa de Campeones de la Concacaf. De esta forma, Efraín Juárez y su plantel están en el ojo de la crítica.

Keylor Navas no la pasó bien a mitad de semana en la Copa de Campeones de la Concacaf. (Pumas/Pumas)

¿Dónde ver el Atlas - Pumas? Copiado!

El duelo entre Atlas y Pumas pasará por la pantalla de TUDN, canal que tiene los derechos del plantel de Atlas para América Central.