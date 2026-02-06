Iker Casillas responde a la pregunta incómoda: ¿Keylor Navas debe continuar en la Selección de Costa Rica?

Iker Casillas (der), Pepe, Guti y Claude Makelele, compartieron con los niños en el Estadio Nacional, previo del partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, este sábado.

Iker Casillas, exarquero de la Selección de España y del Real Madrid, además de excompañero del costarricense Keylor Navas, fue muy contundente al referirse a la continuidad o no del hoy portero de los Pumas de México en la Selección Nacional.

El histórico guardameta de la escuadra española, quien se encuentra en nuestro país para disputar este sábado 7 de febrero el Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona, a partir de las 6 p. m. en el Estadio Nacional (INS Estadio), conversó con la prensa costarricense, y el tema de Navas no podía faltar entre las consultas.

Keylor, quien regresó del retiro para disputar la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que finalmente la Tricolor quedó eliminada, aún no ha anunciado cuál será su futuro en el combinado patrio. Sin embargo, para Iker Casillas el panorama es muy claro.

“Si está bien y quiere seguir, ¿por qué no va a seguir? No es cuestión de pensar que dentro de cuatro años va a tener 44 años. Es cuestión de que se sienta bien, de vivir el día a día, y si se encuentra contento y emocionado, y el seleccionador que esté considera que debe llevarlo, ¿por qué no?”, aseguró Casillas.

El mítico portero merengue, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, de las Eurocopas 2008 y 2012 y de la Liga de Campeones de Europa, declaró que puede haber otro guardameta que se sienta bien y en óptimas condiciones para el Mundial de 2030, pero que existen otros factores que también deben tomarse en cuenta.

“Keylor es un portero de mucha experiencia, consagrado. Creo que es importante que pueda enseñarle a la gente que viene de abajo, de la cual se puede aprender mucho por su madurez y trayectoria internacional”, añadió Casillas.

De acuerdo con Iker Casillas, quien compartió vestidor con Keylor Navas, cualquier portero que esté bajo el marco de Costa Rica será comparado con el Halcón, algo que considera injusto.

“Cualquier portero en Costa Rica será comparado con Keylor, pero cada quien debe hacer su propio camino en el fútbol internacional. Él es un ídolo, un referente, y no puede haber comparaciones. Es un gran profesional y estuvo en un escaparate único como lo es el Real Madrid. Keylor ha sido Keylor y sigue siendo Keylor”, sentenció Casillas.