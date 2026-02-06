Leyendas del Real Madrid terminaron en un cafetal de Alajuela a pocos días de su esperado partido: vea las imágenes

El partido de leyendas del Real Madrid vs. Barcelona es uno de los eventos más esperados en Costa Rica.

Las leyendas del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona tienen una cita pendiente en Costa Rica, donde este sábado 7 de febrero se enfrentarán en un partido de exhibición que se realizará en el Estadio Nacional.

A pocos días del esperado espectáculo, varios miembros del cuadro merengue, por inusual que suene, terminaron en un cafetal en Alajuela y así lo dejaron ver varios videos compartidos en TikTok.

La cuenta del beneficio de café Hacienda Doka mostró que figuras como el colombiano Edwin Congo y los españoles David Barral, Toni Moral y Rubén de la Red se dieron un tour por sus instalaciones.

“Hoy cambiaron el estadio por el cafetal. Leyendas del Real Madrid salen al campo... pero a aprender de café”, dice la descripción de uno de los videos de la empresa.

Según se ve en las imágenes, los exjugadores blancos pasearon con bastones que les fueron provistos. En su camino, atravesaron las plantaciones, le pasaron el rastrillo a los granos en el patio de secado y hasta vivieron la experiencia de cargar el canasto en la cintura.

@haciendadoka 📋⚽️ Charla técnica nivel Champions ☕️🔥 DT Clarita toma la pizarra y deja claro el planteamiento: ✔️ Presión alta… al aroma del café ✔️ Toque corto, como el espresso ✔️ Intensidad los 90 minutos… y una tacita más El Real Madrid escucha atento. Porque antes de salir a la cancha, primero se toma café y después el partido 😌🤍 @Real Madrid C.F. ♬ UEFA Champions League Legacy Anthem - UEFA & Tony Britten

Detalles del Partido de leyendas del Real Madrid vs. Barcelona

Edwin Congo, exfutbolista colomboespañol, fue uno de los que visitó la finca cafetalera. ( Captura de video)

La organización confirmó que el Real Madrid estará integrado por Iker Casillas, Antonio Núñez, Pepe, Raúl Bravo, Juan Olalla, Agustín García, Edwin Congo, Javier Balboa, Savio, Iván Campo, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Guti, Fernando Sanz, David Barral, Rubén de la Red y Toni Moral.

Por su parte, el cuadro catalán confirmó a Vítor Baía, Jesús Angoy, Andreu Fontàs, Carles Puyol, Martín Montoya, Marc Valiente, Samuel Okunowo, Fernando Navarro, Róger García, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Nolito, Ronaldinho, Rivaldo, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

La productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero y hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

Los precios regulares del evento son: sol norte y Sur $100, sombra este y oeste $130, balcón este y oeste $195 y platea este y oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.

Además, está disponible la opción de compra a Tasa Cero con la tarjeta Monge Pay y Tasa Cero del BAC.