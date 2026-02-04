De lujo: vea la lista de las leyendas del Real Madrid vs. Barcelona que vienen a Costa Rica

El exportero del FC Barcelona, el portugués Vitor Baía, estuvo en el cuadro catalán por dos años.

La convocatoria para el partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, que se realizará este sábado 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional, ya está cerrada, según informó la organización del evento.

Figuras como Ronaldinho, Iker Casillas, Guti, Claude Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo, Javier Saviola y Pepe encabezan la lista, mientras que la organización confirmó al resto de exjugadores que se enfrentarán en el esperado Clásico español.

Exseleccionados de Francia, Portugal, Colombia, España, Argentina y los Países Bajos se unen a la nómina definitiva para este mediático compromiso, que reúne a campeones de la Copa del Mundo y la Champions League.

A las ya conocidas figuras del cuadro catalán confirmadas se suman exfutbolistas como el arquero Vítor Baía, así como Gaizka Mendieta, Phillip Cocu y Ludovic Giuly.

Mientras tanto, en el cuadro merengue también estarán Raúl Bravo, Iván Campo, Rubén de la Red y el colombiano Edwin Congo.

La organización confirmó que el Real Madrid estará integrado por Iker Casillas, Antonio Núñez, Pepe, Raúl Bravo, Juan Olalla, Agustín García, Edwin Congo, Javier Balboa, Savio, Iván Campo, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Guti, Fernando Sanz, David Barral, Rubén de la Red y Toni Moral.

Por su parte, el cuadro catalán confirmó a Vítor Baía, Jesús Angoy, Andreu Fontàs, Carles Puyol, Martín Montoya, Marc Valiente, Samuel Okunowo, Fernando Navarro, Róger García, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Nolito, Ronaldinho, Rivaldo, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

La productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero y hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

Los precios regulares del evento son: sol norte y Sur $100, sombra este y oeste $130, balcón este y oeste $195 y platea este y oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas. Además, está disponible la opción de compra a Tasa Cero con la tarjeta Monge Pay y Tasa Cero del BAC.

El partido de leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid será el segundo que se dispute en la región. El primero se jugó el pasado 8 de noviembre de 2025, cuando el conjunto blaugrana derrotó 2-0 a los madridistas en el estadio Jorge Mágico González, con dos anotaciones del argentino Javier Conejito Saviola.