De lujo: vea la lista de las leyendas del Real Madrid vs. Barcelona que vienen a Costa Rica

Las entradas para el partido entre leyendas del Real Madrid y el Barcelona se mantienen a mitad de precio; vea la lista de jugadores

Por Juan Diego Villarreal
Vitor Baía Exportero del FC Barcelona 4 de febrero del 2026 Facebook FC Barcelona
El exportero del FC Barcelona, el portugués Vitor Baía, estuvo en el cuadro catalán por dos años. (La Nación/Facebook FC Barcelona)







