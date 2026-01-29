Entradas para ver el partido de leyendas del Real Madrid vs. Barcelona serán más baratas

El excapitán del FC Barcelona y la Selección de España, Carles Puyol, estará nuevamente en Costa Rica para el partido de Leyendas.

Los aficionados que aún no han comprado sus boletos para asistir al partido Leyendas del Real Madrid vs. Barça Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica este sábado 7 de febrero, de las 6 p. m., en el INS Estadio, tienen buenas noticias.

De acuerdo con la productora Experiencias MKP, organizadora del evento, “con el objetivo de que más familias puedan ser parte de este espectáculo único y disfrutar de grandes figuras del fútbol mundial, se anuncia una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, habilitada a partir de este miércoles 28 de enero”.

“Esta iniciativa busca abrir las puertas del estadio a padres, madres, hijos y aficionados de todas las edades, brindando una oportunidad real de disfrutar un evento de talla internacional en un ambiente familiar y accesible”.

Los interesados pueden ingresar a www.kuikpei.com y elegir entre las localidades disponibles.

La promoción aplica por tiempo limitado y hasta agotar existencias en las entradas para los sectores Sol Norte y Sur, así como Sombra Este y Oeste.

Los precios regulares para el evento son los siguientes: Sol Norte y Sur, $100; Sombra Este y Oeste, $130; Balcón Este y Oeste, $195; y Platea Este y Oeste, $230.

Entre las figuras ya confirmadas para este esperado encuentro destacan Ronaldinho, Iker Casillas, Guti, Claude Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo, Javier Saviola y Pepe. El resto de los jugadores que completarán las nóminas de ambos clubes será anunciado próximamente.