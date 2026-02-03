Keylor Navas vuelve a la Copa de Campeones de Concacaf: Conozca dónde ver el Pumas vs. San Diego FC

Keylor Navas es figura en la Liga MX. Ahora podría ser determinante en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Keylor Navas y Pumas se las verán a las 10 p. m. hora de Costa Rica contra el San Diego FC de la MLS.

El partido de vuelta de esta serie será el 10 de febrero en el Olímpico Universitario.

Este será el regreso de Keylor Navas a la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que disputó por última vez en 2009 cuando jugó con el Saprissa y fue subcampeón.

El Halcón costarricense también estuvo en el equipo que consiguió dominar el área para ir al Mundial de Clubes 2005.

Pumas y San Diego juegan la fase previa del certamen, para definir quien enfrentará en la siguiente ronda al Toluca mexicano.

-¿Dónde ver a Keylor Navas?

El juego entre Pumas y San Diego pasará por la aplicación Disney Plus y el canal de cable ESPN 5.

El rival de Navas

El duelo pudo haber representado un mano a mano entre el Halcón y el delantero mexicano Hirving Lozano —figura del Napoli de Italia y del PSV Eindhoven de Países Bajos—; sin embargo, aunque el azteca aún pertenece al club, todo apunta a que saldrá del equipo en cualquier momento.

Ante este panorama, surgió el nombre de Lewis Morgan como el principal referente de San Diego para enfrentar a Pumas. Morgan, de 29 años, fue transferido del New York Red Bulls al San Diego FC y en 2024 se convirtió en uno de los nombres que ilusionaron a la MLS al ganar el novato del año.