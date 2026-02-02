Keylor Navas tendrá un inesperado y desconocido retador en la Copa de Campeones de la Concacaf

Keylor Navas afrontará su segundo torneo internacional con Pumas, porque también jugó la Leagues Cup contra equipos de la MLS.

Keylor Navas y Pumas de México inician este martes, a las 10 p. m. hora de Costa Rica, su aventura en la Copa de Campeones de la Concacaf. El rival en esta ronda preliminar será San Diego FC, de la MLS, un equipo que tiene como principal figura a un escocés que fue revelación en 2024.

El encuentro se realizará en el Snapdragon Stadium de San Diego a las 8 p. m. hora local.

El duelo pudo haber representado un mano a mano entre el Halcón y el delantero mexicano Hirving Lozano —figura del Napoli de Italia y del PSV Eindhoven de Países Bajos—; sin embargo, aunque el azteca aún pertenece al club, todo apunta a que saldrá del equipo en cualquier momento.

Ante este panorama, surgió el nombre de Lewis Morgan como el principal referente de San Diego para enfrentar a Pumas. Morgan, de 29 años, fue transferido del New York Red Bulls al San Diego FC y en 2024 se convirtió en uno de los nombres que ilusionaron a la MLS.

“En sus seis años de carrera en la MLS, Morgan ha anotado 38 goles y brindado 17 asistencias en 140 partidos. El talentoso jugador escocés, propenso a las lesiones, fue traspasado al San Diego procedente de los New York Red Bulls por hasta 1,1 millones de dólares y una selección del draft, el 16 de diciembre”, publicó el San Diego Tribune, periódico de la ciudad.

La serie entre Pumas y San Diego FC tendrá su partido de vuelta en México, el próximo 10 de febrero. El ganador de este enfrentamiento se medirá ante Toluca en la siguiente ronda del certamen.

Keylor Navas llega a este compromiso como el principal atractivo futbolístico de Pumas, al ser el referente de un plantel que actualmente se ubica en la cuarta posición de la Liga MX, con ocho puntos de 12 posibles.

La presencia del costarricense en la Copa de Campeones de la Concacaf marca su regreso al torneo, que disputó por última vez en 2008, cuando fue subcampeón con Saprissa. Navas también integró el plantel morado que conquistó el título en 2005 y posteriormente participó en el Mundial de Clubes, aunque en ese momento estaba iniciando y no tenía protagonismo.

La Concacaf destacó el regreso del nacional al certamen mediante una publicación en redes sociales, en la que resaltó la presencia de la leyenda costarricense.