Vea el golazo del Pumas de Keylor Navas en la Copa de Campeones de la Concacaf

El Pumas de Keylor Navas consiguió abrir el marcador ante San Diego FC con una joya de gol.

El plantel del costarricense está ganando 1 a 0 en el minuto 30 de este partido que empezó a las 10 p. m. hora de Costa Rica, por la fase preliminar de la Copa de Campeones de Concacaf.

La diana fue una tijera de Robert Morales en el aire, el delantero aprovechó un gran servicio del panameño Adalberto Carrasquilla para hacer una diana que hizo que seguidores del equipo rival se sorprendieran.

Acá el gol: