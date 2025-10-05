Keylor Navas vs. Chivas: Dónde y a qué hora ver este domingo a Pumas ante un histórico de la Liga MX

Pumas chocará contra Chivas de Guadalajara este domingo a las 7 p. m. El arquero Keylor Navasenfrentará a otro histórico del fútbol mexicano en un duelo en el que los felinos no pueden fallar, debido a que si pierden sería su tercera derrota consecutiva.
Pumas acumula 13 puntos en la décima posición, mientras que Chivas está noveno con 14. Ambos equipos están en zona de liguilla, ya que son los primeros 10 planteles los que clasifican.
¿Dónde ver a Pumas y Keylor Navas?
Copiado!
El partido entre Pumas y Chivas pasará para Costa Rica por TUDN, canal que está presente en la mayoría de cableras del país.
Encuentro especial para Navas
Copiado!
El cotejo entre Pumas y Chivas tendrá un significado especial para Keylor Navas, debido a que es el reencuentro con un amigo del fútbol como el delantero mexicano, Javier Hernández.
Chicharito y Navas compartieron camerino en el Real Madrid, en la temporada 2014 - 2015. De hecho, el mexicano le dedicó a Keylor una anotación en la Liga de Campeones de Europa.
Keylor Navas tendrá este duelo contra Chivas de Guadalajara y luego se pondrá en camino a Costa Rica para concentrarse de cara a los duelos eliminatorios del equipo patrio contra Honduras y Nicaragua, el próximo 9 y 13 de octubre próximo.
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.