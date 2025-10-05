Keylor Navas vs. Chivas: Dónde y a qué hora ver este domingo a Pumas ante un histórico de la Liga MX

Pumas chocará contra Chivas de Guadalajara este domingo a las 7 p. m. El arquero Keylor Navas enfrentará a otro histórico del fútbol mexicano en un duelo en el que los felinos no pueden fallar, debido a que si pierden sería su tercera derrota consecutiva.

Pumas acumula 13 puntos en la décima posición, mientras que Chivas está noveno con 14. Ambos equipos están en zona de liguilla, ya que son los primeros 10 planteles los que clasifican.

Keylor Navas ya jugó con Pumas contra el América y ahora se las verá frente a Chivas. (X de Pumas/X de Pumas)

¿Dónde ver a Pumas y Keylor Navas? Copiado!

El partido entre Pumas y Chivas pasará para Costa Rica por TUDN, canal que está presente en la mayoría de cableras del país.

Encuentro especial para Navas Copiado!

El cotejo entre Pumas y Chivas tendrá un significado especial para Keylor Navas, debido a que es el reencuentro con un amigo del fútbol como el delantero mexicano, Javier Hernández.

Chicharito y Navas compartieron camerino en el Real Madrid, en la temporada 2014 - 2015. De hecho, el mexicano le dedicó a Keylor una anotación en la Liga de Campeones de Europa.

El Halcón mira de reojo a la Selección Copiado!

Keylor Navas tendrá este duelo contra Chivas de Guadalajara y luego se pondrá en camino a Costa Rica para concentrarse de cara a los duelos eliminatorios del equipo patrio contra Honduras y Nicaragua, el próximo 9 y 13 de octubre próximo.