Keylor Navas vs. Chivas: Dónde y a qué hora ver este domingo a Pumas ante un histórico de la Liga MX

Keylor Navas y Pumas tienen una final contra Chivas de Guadalajara

Por Esteban Valverde
Pumas chocará contra Chivas de Guadalajara este domingo a las 7 p. m. El arquero Keylor Navas enfrentará a otro histórico del fútbol mexicano en un duelo en el que los felinos no pueden fallar, debido a que si pierden sería su tercera derrota consecutiva.








Keylor NavasPumasChivasLiga MX
