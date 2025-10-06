Así brilla Keylor Navas con Pumas ante Chivas de Guadalajara (video)

Keylor Navas una vez más es determinante para Pumas ante Chivas de Guadalajara por la Liga MX.
El arquero costarricense sacó dos remates en la primera parte con sello de gol, ambos de fuera del área que obligaron al guardameta a lanzarse para evitar que cayera su marco.
Al minuto 62, el partido se encuentra empatado a un gol.
Acá las acciones:
¡Atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM) ante C.D. Guadalajara! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/JKRBKs7GX8— lilboimx (@lilboimx) October 6, 2025
Atajadón de Keylor Navas (Pumas UNAM) al tiro a gol de Diego Campillo (C.D. Guadalajara); narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/9m6sTSQbaA— lilboimx (@lilboimx) October 6, 2025