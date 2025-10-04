Keylor Navas elige entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos: ¿El mejor arquero de México?

Keylor Navas y Guillermo Ochoa se enfrentaron muchas veces, esto cuando la Selección de Costa Rica jugó contra México.

La llegada de Keylor Navas al futbol mexicano sorprendió a propios y extraños, por la dimensión que adquirió como futbolista en el Real Madrid.

El portero costarricense hizo historia en La Casa Blanca durante las cinco temporadas en la vistió la camiseta merengue.

Como guardameta del que es considerado el mejor equipo de todos los tiempos, el Halcón conquistó 12 títulos.

Por tal motivo, su contratación con los Pumas se robó los reflectores en el mercado de fichajes veraniego, rumbo al Apertura 2025 de la Liga MX.

El 25 de julio quedará marcado en la historia del Club Universidad Nacional como el día en que Keylor Navas debutó con la camiseta auriazul.

Desde ese momento, el tico se ha sentido como en casa y lo ha reconocido en más de una ocasión.

Así lo volvió a confirmar durante la entrevista que tuvo con David Faitelson en las instalaciones de La Cantera.

En la plática con el periodista deportivo de TUDN, el exarquero del Real Madrid tocó varios temas, pero uno de los que más llamó la atención fue cuando tuvo que elegir a su portero mexicano favorito.

Para una de las dinámicas del programa de Televisa, David Faitelson Sin Censura, el ganador de tres Champions League consecutivas como merengue eligió entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos.

LEA MÁS: Keylor Navas responde a David Faitelson lo que nunca antes había contestado

David Faitelson lo cuestionó directamente para que eligiera entre los dos que son considerados los mejores arqueros en la historia de México.

“¿Jorge Campos o Guillermo Ochoa?”, preguntó el periodista deportivo. “Por lo que vi, me quedo con Ochoa”, respondió sin pensarlo el costarricense.

Entre otras preguntas, Keylor Navas tuvo que escoger entre dos de los clubes más importantes en su carrera como profesional.

“Es una cuestión muy complicada porque es verdad que, con Saprissa, viví el sueño de ser jugador de primera división en Costa Rica y, con Real Madrid, viví el sueño de cualquier futbolista a nivel mundial que es ganar títulos y ganar Champions League”, resaltó.

LEA MÁS: Imperdible: Keylor Navas enfrenta al mejor delantero de la historia de México

De igual forma, escogió entre los dos directores técnicos que tiene en la actualidad: Efraín Juárez (Pumas) o Miguel Herrera (Costa Rica).

“¿De qué se trata, de que me quede sin trabajo? ¿De que me echen de la selección o que me saquen?, mencionó entre risas.