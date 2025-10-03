¿Dónde ver a Keylor Navas ante Chivas?

Pumas mostró a Keylor Navas a su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, para el clásico capitalino contra América.

Keylor Navas jugará un partido clave el próximo domingo a las 7 p. m., cuando Pumas choque contra Chivas de Guadalajara. El plantel de Navas llega obligado a ganar luego de dos derrotas consecutivas, una frente a Juárez y luego ante el América de México.

Este vital duelo, entre los felinos y Chivas pasará por la pantalla de TUDN. Este canal está presente en la mayoría de canales de servicio de cable de Costa RIca.

El cotejo es determinante para Pumas, ya que el equipo de Navas tiene 13 unidades en la décima posición de la clasificación, este es el último puesto que entrega un cupo para la liguilla, por lo que si pierden cederían su posición, ya que su más cercano seguidor es León con 12 puntos.

“Son partidos importantísimos para nosotros, ahora contra Chivas tenemos que trabajar, Efra va a hacer los ajustes posibles, él tiene toda la confianza en el cuerpo técnico, somos una familia. Nosotros vamos a defender a muerte a quien esté delante de la cancha, tenemos que estar enfocados”, dijo Nathan Silva, central de Pumas.

Por su parte, Keylor Navas en entrevista con ESPN había mencionado la importancia de asegurar tres puntos, ya que en muchos juegos ellos tuvieron el desempeño para triunfar pero no pudieron asegurar la victoria.