Keylor Navas responde a David Faitelson lo que nunca antes había contestado

Keylor Navas, arquero de la Selección Nacional y Pumas de México, fue la figura designada por su club para atender a medios de comunicación mexicanos previo al vital duelo contra Chivas, el próximo domingo a las 7 p. m. Ante esto, Navas tuvo un mano a mano con David Faitelson, reconocido periodista mexicano.

Faitelson le hizo a Keylor preguntas que normalmente el portero no responde, pero en esta ocasión decidió entrar en la dinámica de la entrevista y accedió a hacerlo. Por ejemplo, el guardavallas eligió entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Duro... Fui compañero de Cristiano, por lo que me tocó vivir, por el momento que estuve con los dos, creo que Cristiano por lo que hicimos”, afirmó.

Navas fue compañero desde el segundo semestre del 2014 de Cristiano y logró ganar tres Ligas de Campeones de Europa, marca que dejó en la historia a ese equipo liderado por el portugués.

Por otra parte, el portero también entró en la duda de elegir entre Saprissa y el Real Madrid. Al final, con una respuesta consiguió desviar la atención.

“Yo nací en Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. A los 14 años me fui a Saprissa, ahí estuve muchos años, pero responder cuál, pues es complicado porque con Saprissa viví el sueño de ser futbolista de Primera División, pero con Madrid viví el sueño del fútbol mundial. Esto (la respuesta) fue como una tapada al ángulo y luego la saqué”, añadió.

Keylor eligió un arquero entre el belga Thibaut Courtois y el español, Iker Casillas. Con el ibérico, el nacional estuvo la primera campaña que afrontó como merengue: la 2014 - 2015, mientras que Courtois luego llegó al Madrid para tomar el lugar del Halcón.

😼Keylor Navas habla de su llegada a Punas y su adaptación a la LigaMX



🔥 “Desde que llegué, todos me han recibido de gran manera en este club” 🔥



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/fJg2hYVNzz — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 3, 2025

Una pregunta que no quiso responder el oriundo de Pérez Zeledón fue a quién prefería como entrenador, sí a Miguel Herrera o a Efraín Juaŕez.

“Si la respondo me quedo sin trabajo o no me llaman a la Selección”, finalizó.

Pumas y Chivas se verán las caras para definir un puesto en zona de liguilla, ya que los felinos son décimos con 13 unidades, pero un traspié los sacaría de puestos de clasificación; mientras que Chivas es noveno con 14. Es decir, el partido tiene tintes de final.