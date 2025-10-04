Keylor Navas afronta otro clásico más con Pumas antes de centrarse en la Selección de Costa Rica

Keylor Navas es el capitán de Pumas, pero también será el referente de la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas y Pumas se las verán contra Chivas de Guadalajara este domingo a las 7 p. m. El duelo le servirá a Navas y compañía para intentar reconducir su situación luego de dos derrotas, ante Juárez y América. El arquero nacional también tendrá una bonita prueba previo a vincularse a la Selección de Costa Rica para los vitales cotejos contra Honduras y Nicaragua (9 y 13 de octubre, respectivamente).

Para el duelo, Chivas consiguió recuperar a Javier Chicharito Hernández, delantero que fue compañero de Navas en el 2014, cuando ambos coincidieron en el Real Madrid.

Por otra parte, Pumas llega sin derecho a fallar, ya que los 13 puntos que posee lo tienen en el décimo puesto, último lugar que da un puesto de clasificación a la liguilla. No obstante, si Pumas pierde un rival como León podría superarlo sin problema, ya que tiene 12 unidades.

El partido en México genera una fuerte expectativa, esto porque los felinos podrían entrar en una grave crisis si no suman. Lo anterior porque se pondría en el ojo del huracán el trabajo del entrenador, Efraín Juárez.

Juárez ha sido blanco de señalamientos de parte de la prensa azteca la última semana, sobre todo después de su comportamiento en el partido contra América, donde salió expulsado por según informaron ‘faltarle el respeto al árbitro’.

Los rumores son de todos los días en Ciudad Universitaria, al punto que ya se ha relacionado con Pumas al extécnico de Cruz Azul, Martín Anselmi.

El duelo entre Pumas y Chivas pasará para Costa Rica por el canal TUDN.

Keylor Navas tiene una prueba de fuego para luego toparse con dos finales para Costa Rica. El Halcón tiene en el horizonte tres partidos que son de los que le gustan, donde la presión está al tope y él acostumbra aparecer para convertirse en el sostén de sus equipos.