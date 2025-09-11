Keylor Navas regresa a Pumas bajo presión: tiene una final por conquistar

Keylor Navas paró un penal contra Haití, pero no pudo evitar el empate 3 a 3 de la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas fue uno de los que dio la cara tras la decepcionante fecha eliminatoria que vivió la Selección de Costa Rica, donde empató 1-1 contra Nicaragua y 3-3 frente a Haití. No obstante, después de la presión con la Nacional, ahora el tico debe afrontar la exigencia de una ‘final’ con Pumas en la Liga MX.

El equipo del arquero nacional se enfrentará a Mazatlán este viernes a las 9 p. m. Este rival está muy cerca de los felinos en la clasificación, y si los Pumas quieren mantenerse entre los mejores diez de la tabla —zona que otorga boleto a la liguilla— no pueden permitirse perder.

Pumas es décimo con nueve puntos, mientras que Mazatlán posee seis unidades y se ubica en el puesto 12. De esta forma, si el rival gana, alcanzará la misma cantidad.

Aaron Ramsey, futbolista que jugó en el Arsenal de Inglaterra, la Juventus de Italia, entre otros clubes, atendió a los medios de comunicación mexicanos en la previa del partido y expresó la responsabilidad que siente el plantel al buscar constancia en los resultados.

“Creo que el hecho de no haber ganado títulos en 14 años es algo de lo que todos estamos conscientes. Ahora debemos continuar con lo que estamos haciendo y mejorar en cada juego. Creo que estamos en una buena posición en este momento. Todos sabemos nuestros objetivos y lo que queremos lograr, así que ojalá podamos tener una temporada muy exitosa juntos”, dijo al sitio MedioTiempo.

Si Pumas logra la victoria ante Mazatlán, podría incluso disfrutar —en combinación con otros resultados— de una mejor posición y escalar hasta el sétimo lugar, ocupado actualmente por Tijuana con 12 puntos.

Keylor regresa a su club con un ojo puesto en la fecha eliminatoria de octubre, cuando la Selección Nacional, con la presión hasta el cuello, se enfrente a Honduras (como visitante) y a Nicaragua (como local). Para esos partidos, el plantel dirigido por Miguel Herrera está obligado a conseguir los seis puntos.

“Ahora tenemos que ir a trabajar con nuestros clubes, concentrarnos y mejorar lo que no hicimos bien. El sueño sigue intacto y yo confío en que lo vamos a conseguir. Vamos a darlo todo hasta el último minuto por Costa Rica”, afirmó luego del empate 3-3 contra Haití.

El 20 de setiembre, Pumas tendrá otro duelo de alto calibre, cuando enfrente a Tigres, equipo del campeón del mundo con Argentina, Ángel Correa, además de otras figuras como el histórico goleador francés André-Pierre Gignac.

Pumas no tiene margen de error, sobre todo porque su siguiente parada será ante un rival de peso que podría, con un tropiezo más, empujarlo fuera de la zona de clasificación.