Fútbol

Joel Campbell y el mensaje directo al corazón de sus compañeros

El delantero Joel Campbell volvió a la Selección Nacional, tras un rendimiento notable en Alajuelense y dejando atrás sus lesiones

Por Juan Diego Villarreal
Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de Selección de Costa Rica este 5 de noviembre.
Joel Campbell se alista para jugar su cuarta eliminatoria mundialista, en una doble jornada decisiva para la Selección Nacional. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

