Kenneth Vargas da sorpresivas razones por las cuales no es titular en el Herediano

Kenneth Vargas, marcado por Alexis Gamboa, es uno de los habituales en las convocatorias a la Selección Nacional del técnico Miguel Piojo Herrera.

Llegó como el fichaje bomba del Club Sport Herediano para el Torneo de Apertura 2025, tras su paso por el Hearts de Escocia, con el objetivo de mantener regularidad y ser tomado en cuenta por el entrenador Miguel Piojo Herrera para los partidos de la Selección Nacional en la última fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

Habitual en las convocatorias del estratega mexicano, Kenneth Vargas fue llamado para el microciclo antes los duelos contra Haití, en Curazao, el próximo 13 de noviembre, y ante Honduras, el 18 de noviembre, en el INS Estadio.

No obstante, la continuidad que esperaba encontrar en el conjunto rojiamarillo, primero bajo la dirección técnica de Hernán Medford y actualmente con Jafet Soto, se ha disipado, pues en los dos últimos partidos apenas jugó diez minutos ante el Cartaginés, mientras que frente al Sporting no vio acción debido a una lesión muscular.

“Venir a Costa Rica fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque al final de cuentas en Escocia no habría jugado lo que yo hubiese querido. Aquí en Herediano, por razones ‘X’, extrafutbolísticas, no he tenido tanta oportunidad. Pero nada, al final de cuentas, sé que el trabajo que vengo haciendo día a día me respalda; el profesor Miguel me conoce bastante bien”, comentó Vargas a los medios de comunicación luego del microciclo de este jueves 6 de noviembre.

Kenneth, quien fue anunciado por el Team el pasado 16 de setiembre, aún no anota con los rojiamarillos ni ha podido marcar diferencia en un conjunto irregular, donde no ha logrado ganarse un puesto estelar en la alineación de Jafet Soto.

El atacante florense, antes de retorno al cuadro florense, había sido titular en la segunda fecha de la cuadrangular final ante Haití (3-3), donde dio dos asistencias para los goles de Manfred Ugalde y Alonso Martínez, siendo uno de los jugadores más decisivos de aquel compromiso.

Más adelante, en su intervención ante los medios, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), donde se encuentra concentrado con la Tricolor, el ariete de 21 años explicó el momento que atraviesa:

“Creo que es difícil adaptarse. Suena raro, pero es un cambio bastante radical porque es complicado acostumbrarse al césped sintético del estadio Carlos Alvarado. Poco a poco me voy sintiendo mejor. No he jugado mucho porque vengo un poco cargado del isquiotibial (parte posterior del muslo), pero si estoy aquí es porque estoy al 100% y puedo competir”, dijo Vargas.