Selección de Costa Rica incorporó a su primer legionario para juegos eliminatorios ante Haití y Honduras

La Selección de Costa Rica entrenó este miércoles en el Proyecto Gol, de cara a sus dos últimos juegos por la eliminatoria al Mundial 2026

Por Juan Diego Villarreal
Julio Cascante y Manfred Ugalde son dos de los integrantes de la Selección de Costa Rica para la misión repechaje contra Honduras.
Julio Cascante (izq.) se incorporó a los trabajos de la Selección Nacional. Manfred Ugalde lo haría la próxima semana. (Prensa Fedefútbol)







