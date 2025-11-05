Selección de Costa Rica incorporó a su primer legionario para juegos eliminatorios ante Haití y Honduras

Julio Cascante (izq.) se incorporó a los trabajos de la Selección Nacional. Manfred Ugalde lo haría la próxima semana.

Sin perder tiempo, la tarde de este miércoles se incorporó el primer legionario al microciclo de la Selección Nacional, de cara a los partidos mundialistas ante Haití, el 13 de noviembre en Curazao, y frente a Honduras, el 18 de noviembre en el INS Estadio.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó que el defensor Julio Cascante se unió a los trabajos de la selección mayor en las instalaciones del Proyecto Gol.

“Luego de que su equipo, el Austin FC de la MLS, quedara eliminado del torneo, el jugador pidió permiso para incorporarse de inmediato a los trabajos con el profesor Miguel ‘Piojo’ Herrera”, indicó la Fedefútbol.

Cascante se ha ganado un lugar en las convocatorias del Piojo Herrera, quien lo ha tomado en cuenta en la última fase de la eliminatoria mundialista, debido a su regularidad y desempeño en la MLS.

La escuadra nacional anunciará este viernes cuáles serán los legionarios que se integrarán al combinado patrio, entre los que, sin duda, estarán Keylor Navas, del Pumas de México; Alonso Martínez, del New York City FC; y Manfred Ugalde, del Spartak de Moscú.

El jugador limonense de 32 años, quien en Costa Rica jugó para Orión, Universidad de Costa Rica y el Deportivo Saprissa, jugó además en el Portland Timbers de la MLS.

La Selección Nacional llega a la última fecha de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, en el segundo lugar del Grupo C, con seis puntos. Mientras tanto, Haití tiene 5 puntos y Honduras suma 8 unidades. La Tricolor debe ganar sus dos próximo compromisos para asegurar el primer lugar y el boleto directo a la cita mundialista del 2026.