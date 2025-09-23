Fútbol

Jafet Soto y su jugada maestra para cumplir tres juegos de castigo y volver al banquillo sin sanción

Jafet Soto fue sancionado el 10 de agosto, tras el juego ante Alajuelense. ¿Cómo hizo para cumplir la sanción sin estar en el banco?

Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto Castigo de tres partidos Juego ante Alajuelense 10 de agosto del 2025 Torneo Apertura 2025 22 de setiembre del 2025 Fotografía: Jorge Navarro
Por este festejo, Jafet Soto fue sancionado con tres partidos, luego del triunfo del Herediano ante la Liga, el pasado 10 de agosto. Fotografía: Jorge Navarro (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)







Jafet SotoCastigo de tres partidosTorneo Apertura 2025Alajuelense
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

