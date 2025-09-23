Jafet Soto y su jugada maestra para cumplir tres juegos de castigo y volver al banquillo sin sanción

Por este festejo, Jafet Soto fue sancionado con tres partidos, luego del triunfo del Herediano ante la Liga, el pasado 10 de agosto. Fotografía: Jorge Navarro

El Club Sport Herediano anunció este lunes 22 de setiembre a Jafet Soto Molina como su nuevo entrenador para lo que resta del Torneo Apertura 2025, lo que generó la interrogante entre los aficionados sobre qué pasará con los tres partidos de castigo que le fueron impuestos el pasado 10 de agosto, tras el juego ante Alajuelense.

Jafet asumió el cargo luego de la salida de Hernán Medford, destituido el domingo tras la derrota 1-0 frente al Puntarenas FC, un día antes en el estadio Miguel Lito Pérez, en la “Perla del Pacífico”.

Cabe recordar que, tras la destitución de Pablo Salazar, Soto tomó al equipo de forma interina y lo dirigió en el compromiso contra Liga Deportiva Alajuelense, el 10 de agosto, donde triunfó 0-1 en el estadio Alejandro Morera Soto, por la jornada 3 del Apertura 2025, antes de que Medford asumiera la dirección técnica.

Al finalizar ese encuentro se desató una polémica que derivó en una sanción para el estratega florense, debido a la forma en que celebró el triunfo.

Según el informe de Álex Vargas, comisionado de la Unafut, en aquel partido Soto Molina salió del terreno de juego con las manos levantadas, señalando el número 31 en alusión al último título ganado por los florenses ante Alajuelense, lo cual se interpretó como una clara incitación hacia los aficionados manudos.

El técnico interino y presidente del club rojiamarillo negó que se tratara de una provocación y aseguró que únicamente celebraba sin referirse a los seguidores rojinegros. No obstante, el Comité Disciplinario de la Fedefútbol no compartió su versión y lo sancionó con tres partidos de suspensión y una multa de ₡500.000.

La pregunta que surge ahora es: ¿Debe Jafet Soto cumplir todavía ese castigo en los tres próximos compromisos?

De ser así, no podría estar en el banquillo ante Guadalupe, el próximo sábado 27 de setiembre; frente a Alajuelense, el 4 de octubre; ni contra Municipal Liberia, el 18 de octubre.

Sin embargo, Jafet aplicó una jugada maestra, como en sus tiempos de jugador quitando rivales en media cancha, y dribló el castigo amparándose en el reglamento.

Soto era consciente de que, a pesar de volver a sus funciones como presidente, el llamado al banquillo podía darse en cualquier momento y no podía esperar cuatro años para que la sanción prescribiera.

Por ello, se mantuvo inscrito como entrenador del club florense para cumplir el castigo y evitar inconvenientes en caso de retomar la dirección técnica, como finalmente sucedió, siempre apegado a la reglamentación, según supo La Nación. Además, Medford estaba oficialmente inscrito en otro cargo del cuerpo técnico, algo que no le impedía ejercer su puesto con normalidad desde el banquillo.

Mientras ejercía sus labores como jerarca, Jafet cumplió con la sanción, ya que desde aquel compromiso ante Alajuelense han transcurrido siete partidos, por lo que estaría habilitado para ocupar el banquillo el próximo sábado, cuando el Team reciba a Guadalupe en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.