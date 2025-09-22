Jafet Soto, con una conmovedora carta, explica las razones por las cuales regresa al banquillo del Herediano

Jafet Soto se sentará en el banquillo del Herediano, por segunda ocasión, en el Torneo Apertura 2025.

No podía ser de otra manera: la dirigencia de Fuerza Herediana le pidió, una vez más, a Jafet Soto Molina tomar el banquillo del Club Sport Herediano por el resto del Torneo Apertura 2025.

Jafet sustituirá a Hernán Medford, destituido este domingo 21 de setiembre, quien a su vez había llegado en lugar de Pablo Salazar. Soto ya había estado en el banco ante Alajuelense en la tercera fecha del actual certamen, cuando ganó 0-1 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Tras conocerse la noticia, el jerarca florense, que buscará para el club un histórico tricampeonato —honor que no consigue desde hace 92 años— se dirigió a la afición para explicar su decisión de tomar, una vez más, la batuta del cuadro rojiamarillo.

“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de emoción y compromiso. Mi vida entera ha estado marcada por estos colores y, aunque hace un tiempo decidí dejar atrás los banquillos para dedicarme a la presidencia de nuestro club, el destino me puso de nuevo frente a una decisión que no podía rechazar”, comentó Soto.

A continuación, Jafet expresó: “Cuando Fuerza Herediana me pidió regresar como entrenador, no hubo espacio para la duda. ¿Cómo decirle que no al equipo de mi vida? ¿Cómo darle la espalda al club que me formó, que me dio alegrías, que me hizo la persona que soy? Simplemente, al Herediano jamás le diré que no”.

Más adelante, en la misiva, Jafet aclaró: “No regreso para ser un salvador; regreso como lo que siempre he sido: un herediano más, uno que siente, que vibra y que se entrega por completo a estos colores. Mi amor por esta camiseta está por encima de cualquier cargo o título, y mi deber siempre será estar donde el club me necesite.

“Venimos de celebrar juntos un bicampeonato histórico y ahora tenemos frente a nosotros un sueño más grande: alcanzar el tricampeonato. Ese objetivo no lo lograremos solos; lo alcanzaremos, como siempre lo hemos hecho, con ustedes a nuestro lado, alentando, creyendo y empujando al equipo con la fuerza de la afición más leal de Costa Rica”, enfatizó Soto.

Finalmente, el estratega rojiamarillo añadió: “Les pido lo mismo que en los últimos dos torneos: que nos unamos, que seamos una sola voz, un solo corazón. Que el aliento de cada herediano sea la gasolina que nos lleve hasta la meta. Porque juntos hemos demostrado que, cuando la afición y el equipo caminan en la misma dirección, el Herediano es imparable.

“Este club no solo es mi pasión: es mi vida. Y por eso estoy aquí, de nuevo, porque a mi Herediano nunca le diré que no”, concluyó.

Según datos del periodista y estadígrafo de Teletica Radio, Cristian Sandoval, Jafet Soto Molina se hará cargo de la planilla del conjunto rojiamarillo, por ocasión número 14, ya sea como interino o bien permanente, desde el año 2011.

Desde el año 2018, en todos los años, dirigió al menos en un período a los florenses.

Con Jafet en el banquillo el Team ganó tres títulos nacionales y una Liga CONCACAF. Además fue bicampeón después de 46 años.