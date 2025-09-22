Fútbol

Jafet Soto, con una conmovedora carta, explica las razones por las cuales regresa al banquillo del Herediano

Jafet Soto tomó la decisión de volver a dirigir al Herediano, donde buscará el tricampeonato con la institución

Por Juan Diego Villarreal
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Jafet Soto se sentará en el banquillo del Herediano, por segunda ocasión, en el Torneo Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







