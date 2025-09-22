Herediano confirma su nuevo entrenador: ¡Qué misterio, quién será!

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En un breve comunicado de prensa, el Club Sport Herediano hizo oficial el nombre de su nuevo entrenador, para lo que resta del Torneo Apertura 2025.

Sin mayores sorpresas, el club indicó que: “Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025. El DT del bicampeón, vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada” indicó el boletín.

Jafet sustituirá a Hernán Medford y por segunda ocasión en la temporada se sentará en el banquillo, pues ya dirigió un partido como interino ante Alajuelense, al cual derrotó 0-1 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Con el equipo en la sétima casilla, lejos de los puestos de clasificación, Soto toma el timón para buscar la clasificación a las semifinales, donde nunca ha faltado el Team desde que se juega el campeonato con el actual formato.

Además el jerarca florense buscará para el club un histórico tricampeonato —título que no consigue desde hace 92 años, alcanzar los dos últimos títulos cetro.

De acuerdo al periodista y estadígrafo de Teletica Radio, Cristian Sandoval, Jafet Soto tomará las riendas del Herediano en el banquillo, por ocasión número 14, ya sea como interino o bien permanente, desde el año 2011.

Desde el año 2018, en todos los años, dirigió al menos en un período a los florenses.

Con Jafet en el banquillo el Team ganó tres títulos nacionales y una Liga CONCACAF. Además fue bicampeón después de 46 años.