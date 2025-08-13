Puro Deporte

Jafet Soto tiene una jugada maestra para eludir el castigo de tres partidos

El presidente de Herediano fue sancionado luego del juego contra Alajuelense

Por Milton Montenegro

A Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, lo sancionaron con tres partidos de suspensión y tiene una forma de quitarse el castigo de encima.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

