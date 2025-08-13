Jafet Soto tiene una jugada maestra para eludir el castigo de tres partidos

A Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, lo sancionaron con tres partidos de suspensión y tiene una forma de quitarse el castigo de encima.

El Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol informó que le impusieron tres encuentros, al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, según lo reportado por el comisario del encuentro.

Pero quizá usted, al leer esta nota, se preguntará: ¿qué importa el castigo si Jafet no va a dirigir? Porque el técnico de los florenses ya es Hernán Medford.

La pena está en pie y, en cualquier momento que Soto vuelva al banquillo, debe cumplir con los tres compromisos o esperar un periodo de cuatro años para que la misma prescriba, según el artículo 27 del Código Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

LEA MÁS: Jafet Soto arremete contra Alajuelense y Óscar Ramírez: ‘¿Quién me va a reeducar a mí?’

Entonces, lo mejor para Jafet es acabar con ese tema de una vez. Por lo que la opción es que Herediano no desinscriba a Jafet como entrenador e inscriba a Medford como asistente. Así, Hernán podrá estar en el banquillo y dirigir al equipo, pero además Soto, quien de todas maneras no estará en labores técnicas, cumpliría con los tres juegos de sanción.

Otra posibilidad es que Herediano apele la pena, como establece el artículo 90 del reglamento disciplinario. El Disciplinario podría reducir la condena. La presentación de un recurso de revocatoria o apelación no suspende los efectos de la decisión apelada, excepto tratándose de sanciones pecuniarias (castigos económicos, es decir, multas que se imponen por incumplimientos de leyes, normas o regulaciones).

Pero el camino más claro es que a Soto aún no lo desinscriban. Jafet recibió la pena tras el informe presentado por el comisionado de la Unafut.

Jafet Soto durante el juego contra Liga Deportiva Alajuelense, que Herediano ganó 0-1. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Disciplinario resaltó que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada.

Alex Vargas, comisionado de la Unafut, indicó que Soto Molina salió del terreno de juego con las manos levantadas, señalando el número 31 en alusión al último cetro ganado por los florenses a Alajuelense, tras finalizar el partido que los rojiamarillos ganaron 0-1, en clara incitación a los aficionados manudos.

El técnico interino y presidente del club rojiamarillo negó que hubiera sido una provocación y que tan solo estaba festejando sin aludir a los aficionados de Alajuelense.