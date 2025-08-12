Jafet Soto arremete contra Alajuelense y Óscar Ramírez: ‘¿Quién me va a reeducar a mí?’

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, no se mordió la lengua para tirarle con todo a Alajuelense y a Óscar “Macho” Ramírez, técnico de los rojinegros.

La reacción de Jafet se da luego de conocerse parte del informe de Alex Vargas, comisionado de la Unafut, quien indicó que Soto presuntamente incitó con gestos a la afición de Alajuelense al terminar el partido del domingo pasado.

“Estoy muy sorprendido, porque he sido respetuoso de aguantar hasta que me apaguen la luz, que me enciendan los aspersores o que se meta la seguridad a sacar a nuestros jugadores, quienes estaban dando la vuelta olímpica a oscuras”, dijo Jafet en Teletica Radio, en clara alusión al último cetro que festejaron en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Soto añadió que, antes de ir a un compromiso al estadio rojinegro, le deberían decir cómo hacer las cosas en Alajuela o cómo festejar en caso de que Herediano logre la victoria. Además, aprovechó para tirarle a Óscar Ramírez.

“Decir si tengo un buen o mal portero… creo que Óscar se olvidó que Walker (Anthony) es bicampeón. Tuvo un mal partido en Nicaragua, pero la Liga no lo motivó. Es un clásico y nosotros jugamos para ganar los tres puntos”, aseguró Jafet.

En conferencia de prensa, después de la derrota 0-1 contra los rojiamarillos, Óscar Ramírez aseguró: “Somos motivación para algunos equipos. Uno ve lo del portero de Heredia, como estuvo hoy y como jugó en Nicaragua, y uno dice: ¡caramba!”, manifestó.

El presidente de Herediano expresó que en el Morera Soto, cuando ha tenido que ir a una conferencia de prensa, al pasar por el pasillo que comunica con la sala de prensa, ha tenido que soportar ofensas del utilero manudo.

Jafet Soto, presidente de Herediano, dijo que le deben dar un manual para comportarse o conocer cómo celebrar en el Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet comentó que el domingo, al terminar el encuentro, nunca incitó ni trató de ofender a los aficionados manudos.

“Le dije a los jugadores que, si ganábamos, me iba a echar un bailecito y me vieron hacerlo; a ellos se lo prometí. Iba saliendo y pegué un grito al cielo, e hice la señal del 31… lo hice mal, debí hacerla al revés. Pero lo hice para mí, porque no volteo a ver a nadie, estoy lejos de la gradería y, de hecho, el cuarto árbitro pasa a la par mía. Siempre pego un grito al cielo como desahogo”, indicó Jafet Soto.

Para cerrar, el jerarca de los florenses volvió a enviarle un mensaje al “Macho” Ramírez.

“Dejen de buscar excusas. ¿Quién es para que me diga cómo me tengo que comportar? Algunos se fueron y vuelven y me van a reeducar a mí… quien me reeducó ya está en el cielo y mi mamá está en paz. ¿Quién me va a decir a mí cómo celebrar un gol?”, resaltó Jafet Soto.